La Generalitat podria licitar el carril bici de Breda a finals d´any

El carril bici que ha d'unir el municipi de Breda amb l'estació de RENFE de Riells i Viabrea, amb un traçat paral·lel a la carretera GI-552, podria estar licitat i adjudicat a finals d'any. Segons va informar dilluns el consistori, així ho hauria avançat la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, durant una trobada a Barcelona entre el seu director Javier Flores i l'alcalde de Breda, Dídac Manresa, i el regidor de governació Josep Amargant.

Segons l'Ajuntament des d'aquest ens es va informar als responsables bredencs sobre l'estat d'execució de la redacció del projecte constructiu, el qual -segons la Generalitat- s'hauria d'enllestir durant aquest 2017. Això permetria que la licitació i l'adjudicació de les obres es fes abans de finals d'any.

El carril bici que ha d'unir Breda i Riells és una reivindicació històrica del municipi per la perillositat que suposa pels veïns anar en bicicleta o a peu fins a l'estació. L'avantprojecte contempla un traçat apte tant per a vianants com per a bicicletes d'uns 2,5 quilòmetres paral·lel a la carretera GI-552, situat al costat esquerre de la via.