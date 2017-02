30 desallotjats per l´incendi d´un pis a Blanes

L'incendi en un pis de la Carretera de l'Estació, entre els barris d'Els Pavos i Mas Moixa de Blanes, ha mobilitzat aquesta tarda-vespre un total de 10 dotacions de diferents cossos d'emergència que han intervingut en les tasques de contenció. Tot i que les investigacions posteriors hauran d'acabar de determinar fefaentment l'origen del sinistre, segons ha apuntat el mateix propietari del pis afectat, tot sembla indicar que un endoll de la cuina s'ha encès per causes desconegudes, provocant un intens fum.

Ha estat això el què ha alertat els veïns i al mateix inquilí, ja que la combustió no ha provocat cap flama: la única cosa que hauria resultat cremada és l'endoll. Val a dir que l'incendi no ha provocat cap víctima ni per cremades ni per inhalació de fum. L'avís s'ha rebut a través del telèfon 112 quan eren les 18'18 h d'aquesta tarda de dijous, activant-se automàticament tot el protocol d'actuacions.

Immediatament, s'han personat al lloc del sinistre els diferents efectius dels cossos d'emergència. Una de les primeres mesures que s'ha pres ha estat desallotjar preventivament i per seguretat totes les persones que en aquells moments hi havia a l'edifici on s'estava produint l'emergència. En total, han estat una trentena de veïns i veïnes, que han pogut tornar als seus respectius habitatges poc després, pels volts de les set de la tarda, quan l'alerta s'ha donat per acabada.

En les tasques d'extinció han intervingut 10 dotacions: 3 dels Bombers de la Generalitat, 2 ambulàncies del SEM de Suport Vital Bàsic, 3 patrulles de la Policia Local de Blanes, i 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra. La intervenció dels bombers s'ha centrat principalment en airejar el fum acumulat que hi havia al voltant de l'habitatge.