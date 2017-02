Un dels ascensors del sociosanitari de Lloret no funciona des de fa més de quatre mesos

Un dels ascensors de l'hospital sociosanitari de Lloret de Mar, concretament el que uneix la tercera planta amb la segona, no funciona des de fa més de quatre mesos. Aquest centre està especialitzat en l'atenció geriàtrica, de llarga estada i de pacients amb malalties cròniques, molts dels quals tenen problemes de mobilitat i no es poden desplaçar per les escales. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), que gestiona el centre, va reconèixer ahir que aquest fet «no deixa de ser un inconvenient» pels residents, però va remarcar que no hi ha hagut «cap problema amb cap pacient» al llarg de tots aquests mesos que l'ascensor ha estat fora de servei.

Una valoració que contrasta amb la que va donar el regidor de Serveis a les Persones de l'Ajuntament Lloret de Mar, Antonio Lorente (PSC) qui va relatar que sí que «s'han produït queixes de familiars» per aquesta situació. «A mi, m'ha parat familiars de pacients pel carrer per expressar el seu malestar per aquesta situació com també va passar amb el tema del menjar» va explicar Lorente, qui va afegir que l'avaria es va produir el mes de setembre passat i que des de llavors, des del consistori, s'ha parlat d'aquesta situació amb la CSMS en diverses ocasions. Lorente, també va remarcar que una de les mesures alternatives que la CSMS va posar per traslladar els residents d'un pis a l'altre, les erugues salvaescales -cadires elevadores- com a solució provisional «està bé» però, que no per tant de temps i que per la comoditat dels residents, calia arreglar l'aparell «com abans possible».

Per la seva part, la Corporació de Salut va explicar ahir que quan l'aparell es va avariar, es van iniciar tots els tràmits necessaris per tal de canviar-lo, ja que el que hi havia instal·lat era molt antic. El subministrament i muntatge es va adjudicar el mes d'octubre passat a l'empresa Cruxent Edelma SL per un import de 40.647,53 euros (IVA inclós). Tot i això, segons va indicar aquest ens, no va ser fins al mes de desembre quan es van poder iniciar els treballs de muntatge del nou ascensor, tot i que l'actuació va quedar paralitzada per les festes nadalenques. Finalment les tasques es van reprendre fa unes setmanes i està previst que el nou ascensor estigui instal·lat i en funcionament a finals de febrer, més de quatres mesos després de l'avaria.

Pel que fa a les erugues salvaescales, la CSMS va precisar que es van posar perquè els residents amb més problemes de mobilitat poguessin desplaçar-se entre els dos pisos afectats i que no hi ha «cap persona que no s'hagi pogut moure en tots aquests mesos».

Cal recordar que l'Ajuntament de Lloret de Mar vol treure a concurs públic, la gestió i construcció del nou hospital sociosanitari a finals d'any. Actualment l'equipament construït el 1974, compta amb 63 places sociosanitàries, 24 places de residència assistida i 15 places d'hospital de dia.