Queda desert el concurs del logotip dels 50 anys de la presa de Susqueda

El concurs que el Consell Comarcal va posar en marxa el mes de novembre passat per trobar un logotip per a la celebració dels 50 anys de la construcció de la presa i el pantà de Susqueda ha quedat desert. Segons va precisar el conseller Quim Vivas, un dels motius de la falta de participació podria ser que des dels municipis no s'hagués fet «prou difusió» del concurs. «Devia fallar per aquí, perquè si, per exemple, s'hagués explicat als instituts, jo crec que els joves s'haurien animat» va valorar Vivas recordant que el concurs anava adreçat a joves entre els 12 i els 18 anys i que el premi per al guanyador era de 300 euros per a l'adquisició llibres, música, material educatiu i/o informàtic.

El Consell ha assumit la tasca i ja hi està treballant. Per això, segons Vivas, està previst que a la reunió del mes de març de la comissió dels 50 anys ja es validi el prototip elaborat.