Roben cable de coure dels fanals del centre i del camp de futbol de Vilobí

La localitat de Vilobí d'Onyar es va convertir, dimarts passat, en el nou objectiu dels lladres de coure, que la setmana passada van actuar a Amer. Segons va explicar ahir l'alcaldessa, Cristina Mundet (GMI), els lladres van actuar entre la nit de dimarts i la matinada de dimecres al passatge de la Grevalosa -al nucli del poble- i al camp de futbol més gran, d'on es van emportar cablejat de coure. «Del nucli, s'han emportat cable de l'enllumenat públic», va explicar Mundet. «En el camp de futbol van entrar aixecant la reixa per sota i van rebentar tot el tub per on passa el cablejat dels focus», va precisar la batllessa, qui va lamentar que a part del cables que s'han furtat caldrà «canviar tota la canonada». «Per endur-se material per valor d'uns 500 euros, a l'Ajuntament li suposarà una despesa d'uns 10.000 euros», va criticar Mundet. El robatori afectarà els entrenaments en el camp de futbol, ja que ni ahir ni avui s'hi podrà jugar. «Intentarem trobar una solució provisional per al partit de dissabte», va avançar Mundet.

A més, segons va detallar l'alcaldessa, en el moment del robatori, cap veí va sentir ni veure res. «El camp de futbol està allunyat de les cases i al passatge de la Grevalosa, una part dona a la riera i l'altra a darrere d'unes cases. Ningú ha sentit res», va explicar.

El descobriment del robatori al nucli de Vilobí el va fer el lampista municipal al matí, mentre realitzava el manteniment. Pel que fa al camp de futbol, ningú se'n va adonar fins al migdia. «Quan tinguem l'informe de danys, posarem una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners», va avançar Mundet.



El mateix furt a Amer

El mètode que van utilitzar els lladres de coure de Vilobí és el mateix que la setmana passada, van utilitzar els que van furtar cablejat a la localitat d'Amer. En aquella ocasió, els lladres van robar el fil dels fanals que il·luminen el camp de futbol de l'Amer FC. Aquest fet va provocar que els jugadors haguessin d'entrenar a les instal·lacions de poblacions veïnes com per exemple les de la Cellera de Ter. El cablejat de coure que van sostreure de la instal·lació esportiva seria d'un total de 300 metres de longitud i per accedir, van fer un forat al reixat del camp de futbol. Un cop a dins, els lladres van anar directament a robar el cablejat de les torres d'il·luminació del camp de futbol, que es troba ubicat al camí del Camp.