Diversos avis del sociosanitari de Lloret es passen més de 4 mesos sense poder sortir de la planta

Alguns dels 16 avis que resideixen al sociosanitari de Lloret de Mar fa més de quatre mesos que no poden abandonar la tercera planta. Concretament, d'ençà que a finals del mes de setembre es va avariar l'ascensor que permet baixar al segon pis. Segons va poder saber ahir Diari de Girona, a algunes d'aquestes persones d'avançada edat «els fa por» utilitzar les cadires especials i únic mitjà del qual disposen per poder baixar les escales i canviar de planta, perquè s'ha d'inclinar molt la persona per poder transportar-la. A més, molts avis tenen problemes de mobilitat i tampoc es poden desplaçar per les instal·lacions pel seu propi peu.

Una versió que contrasta amb la que va donar dimecres la Corporació del Maresme i la Selva (CSMS) –que gestiona el centre– en la qual assegurava que l'ascensor avariat no ha ocasionat «cap problema a cap pacient» dels quals «no n'hi ha cap que no s'hagi pogut moure en tots aquests mesos».

A més, segons diverses fonts consultades, de les dues erugues salvaescales que la Corporació de Salut (CSMS) té llogades com a mesura de desplaçament alternativa, només en funcionaria una i s'avariaria amb freqüència, fet que dificultaria encara més el trasllat dels residents.

La CSMS també va negar dimecres haver rebut queixes de familiars dels residents o dels mateixos pacients. Unes queixes que sí que van arribar al síndic del ciutadà de Lloret, Quim Teixidor, i al regidor de Serveis a les Persones de l'Ajuntament Lloret de Mar, Antonio Lorente (PSC), qui va relatar que diverses persones afectades el van «parar pel carrer per expressar el seu malestar per aquesta situació, com també va passar amb el tema del menjar».

D'altra banda, segons aquestes fonts, les obres per canviar l'ascensor avariat -ja que era molt antic- no haurien començat al desembre i s'haurien aturat abans de les festes nadalenques com assegurava la CSMS, sinó que haurien arrencat un mes més tard, en concret, el passat 24 de gener. Una data que venceria en gairebé quinze dies, el termini de tres mesos que tenia l'empresa adjudicatària -Cruxent Edelma Sl- per fer el muntatge de l'aparell, que la Corporació de Salut preveu que acabaran a finals d'aquest mes, més de cinc mesos després de l'avaria.