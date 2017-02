A presó un home que cultivava marihuana a Lloret i punxava la llum

El jutge ha enviat a presó un home que tenia una plantació de marihuana a Lloret de Mar i havia punxat la llum per afavorir el creixement de la droga. El detingut, un serbi de 38 anys sense antecedents, feia créixer 393 plantes de marihuana en una casa del carrer Rafael Albertí, a la urbanització Lloret Residencial. Precisament, la defraudació del fluid elèctric va ser la pista que va posar els agents d'investigació en alerta i els va donar la certesa que, a dins de l'habitatge, el sospitós cultivava droga.

Després d'un cert temps reunint indicis, la setmana passada el jutjat els va autoritzar per fer una entrada i escorcoll a la casa. A l'interior de l'habitatge hi havia fins a 393 plantes de marihuana, amb tota la infraestructura necessària per afavorir el creixement de la droga (làmpades, ventiladors, tubs, etc.). Qui s'encarregava del cultiu era un home de 38 anys, de nacionalitat sèrbia i veí de Lloret de Mar. Els Mossos van desmantellar la plantació i se'l van endur detingut. L'arrestat, que no té antecedents, va passar el mateix dia a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes.

Després de prendre-li declaració, el jutge el va enviar a presó. S'enfronta a una condemna per un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues.