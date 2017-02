Retards de tres quarts d´hora a la línia de tren que passa per Blanes

La línia de tren de rodalies de la costa (RG1) que passa per Blanes va patir ahir retards de tres quarts d'hora a causa de dues incidències. La primera es va produir quan passaven vint minuts de les set del matí a causa d'una avaria de senyalització a Malgrat de Mar que va obligar a interrompre la circulació de trens entre Pineda de Mar i Blanes durant un quart d'hora. La segona, cap a dos quarts de nou del matí, quan es va interrompre la circulació de trens entre Arenys de Mar i Canet per una fuita de gas prop de les vies que es va donar per controlada cap a les nou, segons Renfe.