El Síndic de Greuges investigarà el cas de l´ascensor avariat arran de les queixes

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, investigarà el cas -avançat ahir per Diari de Girona- de l´ascensor avariat al sociosanitari de Lloret i que ha deixat diversos avis confinats a la tercera planta durant més de quatre mesos. Ho farà després que el síndic del ciutadà de Lloret, Quim Teixidor, li traslladés fa un mes les diverses queixes que ha rebut per part dels afectats per aquesta situació. Segons va confirmar l´oficina del Síndic, de moment, es demanarà informació a l´administració -la Corporació de Salut del Maresme i la Selva- sobre aquest tema.

Cal recordar, que el síndic del ciutadà de Lloret ja va denunciar la «mala qualitat» del càtering que se servia als usuaris d´aquest centre. Ho va fer l´abril de l´any passat al ple municipal, on va presentar l'informe del Síndic de 2015 i va explicar que de les 77 queixes rebudes aquell any, 14 estaven relacionades amb l´alimentació d´aquest centre, que segueix dispensant l´empresa de restauració Serhs, contractada externament per la CSMS. Segons les denúncies rebudes pel síndic, el menjar estava «mal cuinat, era de baixa qualitat, les verdures estaven en mal estat o les sopes eren insípides».