DE GAY-FRIENDLY A GLUTEN-FREE

o fa massa anys, va sorgir a Blanes una iniciativa per dinamitzar l'ocupació turística en general i, especialment, en temporada baixa. Es va declarar municipi «gay-friendly». L'objectiu era atraure cap a la primera vila de la Costa Brava (geogràficament parlant) membres d'un col·lectiu significativament important que, a més, té fama de disposar d'un poder adquisitiu elevat.

Alguns blanencs «menys oberts» (en privat o en públic) van posar el crit al cel. Es van imaginar que, ben aviat, es veurien envoltats de locals enarborant la bandera amb l'arc de Sant Martí: nous i luxosos hotels, càmpings reconvertits, sales de festa, discoteques, restaurants... adreçats a un públic majoritàriament homosexual. Al cap de pocs anys, res de res! Foc d'encenalls. Fins i tot la prohibició d'un concert promogut per una associació de gais i lesbianes!

És possible que en alguna guia encara s'hi pugui trobar com a reclam «Blanes, vila gay-friendly». I que, fins i tot, algú d'aquest col·lectiu hi faci alguna escapadeta mogut per la simpatia que li pugui generar aquesta autoproclamació. Després, però, de trobar el desert amb el qual es troben, pel que fa a equipaments (restauració, locals d'oci, etc.) adreçats a ells, és poc probable que tornin i generin una publicitat boca a boca (sovint la més eficaç) per recomanar-ho a amics, coneguts i familiars.

Ara, s'acaba de fer pública una iniciativa per atraure nous visitants. La declaració de «Blanes, vila sense gluten». Per donar-li un ressò més internacional: «Blanes gluten-free». A veure! A veure si amb aquesta nova iniciativa hi haurà més sort, més consistència i més constància. Les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries afecten cada vegada més persones. O, en tot cas, es diagnostiquen millor. Tenir l'opció d'anar a dinar, a sopar, o a passar un cap de setmana o unes vacances a un lloc on el teu fill, la teva parella o el teu amic celíacs no han de fer mans i mànigues per poder compondre un menú en un restaurant, resulta prou atractiu. De moment, s'hi han adherit una vintena d'establiments.

Ah! I si en algun moment es reactiva i es torna a impulsar seriosament la iniciativa «gay-friendly», qui sap si Blanes pot acabar esdevenint una destinació paradisíaca... per a homosexuals celíacs!