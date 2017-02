Els lladres de coure han actuat en sis pobles de la Selva Interior en només tres setmanes

Els lladres de coure han actuat en sis localitats de la Selva Interior en només tres setmanes. Es tracta d'Amer, Osor, Sant Julià del Llor, Vilobí d'Onyar, la Cellera de Ter i Sils. Segons van confirmar els diversos ajuntaments afectats, en totes les poblacions, els lladres es van emportar cablejat de coure de fanals durant la nit o matinada, i en alguns casos també de les zones esportives o camps de futbol municipals.

Un dels casos més recents es va produir a Sils la nit del 7 de febrer, quan els malfactors van robar el cablejat dels fanals d'una pista esportiva que es trobava tancada. Aquesta instal·lació es troba en una zona aïllada del nucli urbà. La Policia Local es va fer càrrec dels fets. Aquella mateixa nit, però, els delinqüents van tornar a actuar a Vilobí d'Onyar, tal com ja va avançar fa uns dies Diari de Girona. En el cas de Vilobí, el robatori es va produir al passatge de la Grevalosa -al nucli del poble- i al camp de futbol més gran. Segons va explicar llavors l'alcaldessa, Cristina Mundet, del centre urbà van furtar el cablejat de l'enllumenat públic. «En el camp de futbol van entrar aixecant la reixa per sota i van rebentar tot el tub per on passa el cablejat dels focus», va precisar la batllessa, qui va lamentar que a causa del robatori caldria «canviar tota la canonada».

Aquella mateixa setmana, però, encara hi va haver un tercer poble afectat: la Cellera de Ter. Segons va explicar ahir el consistori, els lladres es van endur uns 500 metres de coure del carrer de les Brugueres, ubicat al Pasteral. Tot i això, no era la primera vegada que hi actuaven, ja que feia tres setmanes -concretament la nit més freda de l'any fins al moment- ja s'havien emportat 100 metres de cablejat en el mateix carrer, uns fets que l'Ajuntament cellerenc ja va denunciar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners.

La setmana abans, però, els lladres de coure ja havien actuat a Osor i Amer, concretament la mateixa nit, la del 2 de febrer. A Amer, van robar el fil dels fanals que il·luminen el camp de futbol de l'Amer FC. Aquest fet va provocar que els jugadors haguessin d'entrenar a les instal·lacions de poblacions veïnes com per exemple les de la Cellera de Ter. A Osor, els lladres van entrar en el camp de futbol de la població -que també acull la piscina- on el que van fer va ser anar directes a les tapes de registre per on passa el cablejat. Ho van destrossar però, tot i això, i a diferència de les altres localitats, no es van emportar res. Curiosament, aquella mateixa matinada, el poble de Garrigoles (Alt Empordà) es va quedar sense línia telefònica, després que uns delinqüents s'emportessin 700 metres de cable.

Finalment, a Sant Julià de Llor, hi van actuar el 24 i 28 de gener, on van sostreure 600 metres de cable de l'enllumenat de la pista esportiva i de la pista de l'esplai.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners s'han fet càrrec de la investigació i pels objectius escollits i la metodologia utilitzada apunten què darrere hi podria haver un mateix grup. De moment, però, encara no s'han produït detencions.