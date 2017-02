Les Cambres de Comerç reclamen que s'executi el perllongament de la C-32

Les tres Cambres de Comerç gironines han reclamat que s'executi el perllongament de la C-32 entre Blanes i Lloret de Mar (Selva) perquè és una obra "essencial i prioritària". Les cambres s'alineen amb els empresaris de la zona i consideren que les obres per allargar l'autopista han de començar aquesta primavera, tot i el recurs interposat davant del TSJC per les entitats contràries. En aquest sentit, confien –com ja va dir la Generalitat- que l'alt tribunal no suspengui els treballs de manera cautelar mentre resol el contenciós. En un manifest conjunt, les tres cambres recorden que l'any 1988 ja van posar la necessitat d'aquesta obra damunt la taula. "Ha tingut un dilatat procés de planejament i aprovació", recull el text, recordant que el perllongament esponjarà el trànsit a la zona, millorarà la seguretat viària i no costarà diners a les arques públiques.

Front comú de les cambres de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols perquè s'executi el perllongament de la C-32. Les tres cambres consideren "essencial" la infraestructura i reclamen que l'inici de les obres sigui una realitat aquesta primavera. Ho fan atenent les demandes de l'empresariat de la zona i, sobretot, volent deixar clara la seva postura després que el TSJC hagi acceptat el recurs de setze entitats contra el perllongament.

"Una connexió adequada al volum d'habitants i turistes de la Selva marítima es fa imprescindible", recull el manifest. L'escrit recorda que, de fet, ja fa tres dècades que la Cambra de Girona va posar sobre la taula aquesta necessitat. "En un ple del 1988, es va aprovar una proposta on es reclamava a la Generalitat informació detallada sobre l'estat del projecte i previsions d'execució de l'autovia de la Costa Brava entre Malgrat i Figueres, i especialment de la circumval·lació de Lloret de Mar", recull el text. I subratlla: "Han passat prop de 30 anys, i la necessitat d'aquesta infraestructura s'ha redoblat".



Un planejament "dilatat" en el temps

Les tres cambres posen de relleu que ha costat molt arribar al punt actual. "Aquesta via ha tingut diversos períodes d'al·legacions en un dilatat procés de planejament i aprovació de l'obra amb la intervenció de governs nacionals i municipals de divers color polític", diu el text consensuat pels empresaris de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols.

El manifest passa després a enumerar els avantatges de l'obra, reiterant que el perllongament de la C-32 s'ha de tirar endavant. D'entrada, les cambres insisteixen en què la nova carretera millorarà la seguretat viària (incorporarà una separació per evitar xocs frontals), reduirà temps de desplaçament i, en conseqüència, també contaminació.

"Permetrà descongestionar de forma important la carretera GI-682, per on circulen 25.000 vehicles diaris; també facilitarà les connexions amb el Maresme, el Vallès i el Barcelonès", diu el manifest. I precisa: "La millora paral·lela de la GI-600 fins a Tordera, i el condicionament del tram de l'N-II de Tordera a Sils permetrà disposar d'una carretera més directa per a veïns, visitants i turistes".

Les cambres també insisteixen en què el projecte actual redueix l'impacte ambiental (dels dos carrils per sentit es passa a dos de pujada i un de baixada). Per últim, les tres Cambres de Comerç recorden que el perllongament de la C-32 no costarà diners per a les arques públiques.

"Aquesta actuació no representarà una nova despesa per a la Generalitat, que difícilment es podria incloure en els pressupostos d'aquests propers anys", diu el manifest. I conclou: "És la concessionària Abertis qui assumirà el cost total de l'obra, que supera els 70 MEUR".