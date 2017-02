La construcció dels nous vestidors del Residencial Park acabarà a l´estiu

Els treballs de construcció dels nous vestuaris de la zona esportiva de la urbanització Residencial Park de Maçanet de la Selva, acabaran a l'estiu. Així ho va avançar ahir l'Ajuntament, qui va exposar que per a l'execució del projecte s'han hagut d'enderrocar els existents, donades «les deficiències» que presentaven tant des del punt de vista estructural com funcional. Segons el projecte, dins del mateix edifici hi haurà dues zones diferenciades: una destinada a vestuaris, serveis públics i bar, i una segona per a una sala polivalent, on es puguin celebrar reunions veïnals i altres actes.

L'ajuntament va destacar que en el desenvolupament del projecte s'han tingut en compte aspectes com l'eficiència energètica, per la qual cosa s'ha instal·lat una caldera de gas d'alt rendiment per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció per als diferents espais; però també altres aspectes, com la utilització de sistemes de tancaments contra possibles actes vandàlics, entre altres. El pressupost total de l'obra és de 248.551euros que compten amb una subvenció de la Diputació de Girona.