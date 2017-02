ERC suspèn de militància la regidora díscola de Tossa de Mar

ERC ha suspès de militància la regidora de Tossa de Mar, Núria Serra, que el setembre passat ja va ser expulsada del grup municipal per «desobeir i desafiar el vot de la militància» en el projecte de cala Morisca, la consulta sobre el port esportiu o la conformació del nou govern local, entre altres aspectes. Serra va ser l'única representant republicana que va sortir escollida en les eleccions municipals del maig de 2015 i actualment segueix al consistori com a edil no adscrita i té assignada la regidoria de Benestar i Família i Serveis Socials.

Segons va confirmar ahir ERC, la comissió de garanties del partit ha decidit expulsar Serra de manera definitiva, després d'avaluar els motius pels quals va ser expulsada del grup municipal el setembre. Concretament per incomplir la resolució del mes de juliol, per la qual se l'instava a «retirar immediatament» el seu suport a l'equip de govern (Tossa Unida, TU) i a renunciar a les seves delegacions de responsabilitat i govern. Una decisió que, en aquell moment, no va afectar la seva militància en el partit.

La gota que va acabar amb la paciència de la secció local d'ERC i va desencadenar tota aquesta polèmica, es va produir el mes de març passat, quan Serra va votar a favor de l'aprovació definitiva del conveni de gestió urbanística en el sector de cala Morisca que havia de permetre la construcció d'un hotel de quatre estrelles, sense consultar-ho amb la militància. Per aquest motiu, la formació va denunciar «la continuada mala praxi» de la seva representant al consistori municipal i va assegurar que faria les «instàncies necessàries possibles» per «desvincular» Serra de la formació. Abans d'aquest fet, però, i segons va exposar la secció local en un butlletí informatiu, l'edil havia votat a favor «per voluntat pròpia» de la presa de possessió com alcaldessa de Gisela Saladich (TU) o de l'augment dels sous dels regidors de l'equip de govern. Votacions en les quals ERC-Tossa hauria votat «No».