Roger Garcia Vall és el propietari del taller de Sils on la setmana passada la Policia Nacional va localitzar diversos falsos Ferrari. Assegura que el que ell fa és bàsicament crear cotxes a mida per als seus clients i que busquen assemblar-se a les marques que aquests desitgen. Bàsicament, segons Garcia, els productes finals són «cotxes per aparentar».

El propietari assegura que ell va ser detingut, segons la Policia, per ser el presumpte autor d'un delicte contra la propietat intel·lectual. En canvi el propietari el taller remarca que tots els cotxes que ell modifica són «homologats» i que cadascun compta amb la seva fitxa corresponent.

L'operació policial contra el taller de Sils cal recordar que va acabar amb detenció de tres persones i el decomís de 14 cotxes que són falsificats, segons va detallar diumenge la policia. I a més, van localitzar una instal·lació per al cultiu de marihuana amb 950 testos.

Roger Garcia, en canvi, assegura que «com es pot veure aquí al taller no tinc res per preparar la droga» i manifesta que el que es van comissar els agents són «set cotxes i un d'ells a més era d'un client a qui li estava arreglant», que havia vingut, diu, «expressament d'Andalusia perquè li fes uns canvis».



«Tot és legal»

Ahir a les instal·lacions del seu taller, l'home va mostrar la documentació que diu ser «legal» del seu cotxe, que és un dels que va precintar la Policia Nacional. I també va assegurar que ell es dedica al món dels «kit car» que tenen com a objectiu modificar els vehicles i tunejar-los per tal de fer-los a gust de cadascú.

Els logos que ell té del seu taller que serien com dels Ferrari, però, mostra que porten unes inscripcions diferents, amb el nom de «Disseny Autoreplica» i també diu que si el client ho demana, li posa, per exemple, el cavall platejat.

L'operació policial va començar a Benidorm, on es va trobar un vehicle que simulava l'aparença d'un esportiu de la marca Ferrari, però que en realitat va resultar ser una falsificació. I a partir d'aquí la policia va començar a investigar.

Segons el propietari del taller de Sils, aquest vehicle pertanyia a una persona de Galícia i ell mateix va fer de mediador en la compravenda amb un altre d'Alacant. I assegura que ell no té «res a veure amb el que aquesta persona fa o ha deixat de fer» a València ni amb el cotxe.

La Policia Nacional, en canvi, considera que en el taller de Sils es transformaven cotxes de gamma mitjana en «superesportius» que després es venien en portals de segona mà a internet. Eren rèpliques de Ferrari i Lamborghini. El mecànic ho nega i diu «no posar res a la venda a internet perquè els clients que tinc me'ls he fet al llarg dels anys» i explica que abans de tenir aquestes instal·lacions, a tocar de la carretera C-63, treballava a Fogars.



Cada cotxe es ven per 40.000 euros

També remarca que ell no posa «els cotxes a vendre en cap pàgina web com diu la policia» i que si així fos «no tindria un taller perquè cada cotxe per internet es ven a més de 40.000 euros i ja no em caldria treballar». L'home assegura que els agents de la Policia Nacional que va anar fins al seu taller, que procedien de Madrid, «no em van tractar bé i a més crec que el vídeo que han fet de l'operació s'ha manipulat perquè no són tots els cotxes del taller, n'hi ha de València».

Destaca que pot vendre merchandising de Ferrari, ja que té un certificat pel concessionari oficial de Ferrari-Maserati Barcelona.