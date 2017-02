Acusen el govern de Lloret de «pressionar» els empresaris en la defensa de la C-32

La Plataforma Aturem la C-32 va acusar ahir l'equip de govern de Lloret de Mar (CiU, PSC i ERC) de fer «moviments foscos i interessats» en favor del projecte de prolongació d'aquesta carretera entre Blanes i Lloret. «Lamentem la manca de decència política i la manera vergonyosa com es vol confondre la ciutadania, donant valor només a l'opinió d'uns quants, per influir en la justícia».

L'entitat ecologista es va referir així al manifest conjunt que les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols van fer públic dimecres, reclamant que s'executi la prolongació de la carretera perquè consideren que és «essencial i prioritària» i que han de començar a la primavera, tot i el recurs interposat davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per 16 entitats contràries.

«El govern de l'Ajuntament de Lloret de Mar, amb el seu alcalde Jaume Dulsat al capdavant, demana a gremis d'empresaris hotelers i del comerç de Lloret que li facin la feina de propaganda a favor del projecte de prolongació de la C-32 quan està tot en mans dels tribunals» va assegurar la plataforma, recordant que el TSJC està estudiant si aturar l'obra de manera cautelar, mentre resol el contenciós.

«Aturem la C-32 no se sorprèn de les maniobres fosques d'aquests polítics que es pleguen als desitjos dels poders financers, neguen el diàleg, neguen el dret a decidir de la ciutadania i neguen a les futures generacions el dret a viure en un territori on el bosc i el patrimoni cultural continuïn formant part del seu paisatge» va criticar l'entitat.

Així mateix, la plataforma va assegurar també que la Mesa de Turisme i l'Associació de comerciants de Lloret de Mar «han fet arribar als seus associats» una petició per correu electrònic, i de forma urgent, «perquè es posicionin a favor o en contra de personar-se com a entitats codemandades pel recurs presentat». «Cap d'aquestes entitats han estat demandades per ningú, és impossible que es puguin personar només ho poden fer Generalitat o Ajuntaments» va explicar l'entitat ecologista, qui de nou va acusar el govern lloretenc d'estar «darrere» aquesta petició «fent posicionar els associats amb un argument fals que genera més confusió malintencionada».



Irregularitats

?Amb relació als defensors de la infraestructura, Aturem la C-32 va recalcar que els «sorprèn» que es «deixin influir fins al punt de no entendre» que el recurs presentat per la Plataforma al TSJC és en contra del projecte actual i de «les irregularitats gravíssimes que conté en àmbit ambiental». «Acusem els ajuntaments de Lloret i Tordera, les tres Cambres de Comerç gironines i a les entitats que es posicionen a favor d'aquest projecte de voler una autopista fins al cor de la Selva Marítima més enllà de qualsevol protecció acceptable del medi natural i cultural i d'estar alimentant la confusió i l'enfrontament en el territori», va concloure l'entitat ecologista en el comunicat.

Cal recordar que l'Ajuntament de Lloret es personarà com a part afectada en el procés judicial contra el recurs de les entitats contràries admès a tràmit pel TSJC.