El Carnaval de la Costa Brava Sud 2017 preveu rebre més de 150.000 assistents

Els Ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa van presentar ahir a Casa Saladrigas de Blanes el Carnaval de la Costa Brava Sud 2017, un projecte de les tres viles engegat l'any 2012, que se celebrarà entre el 24 de febrer i l'11 de març. Per segon any consecutiu, el lema del cicle festiu és #QuelaFestaTAcompanyi. Segons es va donar a conèixer durant l'acte, enguany es preveu que més de 150.000 persones assisteixin als diferents actes del carnaval, que comptarà amb un pressupost total de 86.000 euros, dels quals Blanes n'aportarà 29.000 euros; Lloret, 35.000 ?; i Tossa, 22.000 ?.

Com a novetats, Blanes estrenarà la ciutat esportiva com a escenari de la festa, on hi traslladarà les activitats de la tarda-nit de dissabte, 25 de febrer, que inclouran: tallers, inflables o espectacles de música, rumba i ball per a tots els públics a càrrec de Dantuvi amb la Canalla, entre molts altres. El cicle festiu es tancarà diumenge, 26 de febrer, amb la multitudinària Rua de Carnaval, que sortirà des de la plaça de l'Escorxador, però en lloc d'enfilar pel carrer Jaume Ferrer, ho farà per la Riera Alta, la part alta de la rambla Joaquim Ruyra, que és molt més ampla. La desfilada començarà a les cinc de la tarda, la resta del recorregut serà el mateix de sempre, i s'han inscrit 22 carrosses i 14 colles.

A Lloret, la Gran Rua de Carnaval serà, com cada any, dissabte 25, a les quatre de la tarda, i diumenge 26, a les dotze del migdia, i recorrerà el passeig marítim i l'avinguda de Just Marlés fins a acabar al final de l'avinguda del Rieral. Hi participen més de 25 carrosses i comparses i més de 1.600 persones. A Tossa, el Carnaval es portarà a terme del 23 de febrer a l'11 de març, sent aquest últim el dia de celebració de la Gran Rua de la Ressaca del Carnaval, que començarà a dos quarts de cinc de la tarda. La jornada finalitzarà amb el Concurs de Coreografia «Sambòdrom» al pavelló municipal, on les colles lluiran els seus millors balls davant tot el públic assistent.

La presentació va estar encapçalada per l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez; el de Lloret, Jaume Dulsat; i l'alcaldessa de Tossa, Gisela Saladich, entre altres.