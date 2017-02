Denuncien que una doctora del CAP de Sils es va negar a atendre un nen de 5 anys

Una família de Sils assegura que una doctora del Centre d'Atenció Primària (CAP) de la localitat es va negar a atendre el seu fill de cinc anys que tenia una espina de peix clavada al coll i problemes per respirar. Segons va denunciar la mare del petit a Diari de Girona, la metgessa hauria al·legat que tenia «coses a fer» i que el portessin a l'hospital. «No se'l va ni mirar», va criticar la mare del menor, qui va assegurar que posarà una reclamació. Finalment, el nen va ser intervingut a l'Hospital Santa Caterina de Salt, on, després de ser sotmès a anestèsia general, se li va extreure l'espina.

Segons va detallar la dona, els fets van passar dimarts a les dues del migdia, quan al menor se li va clavar una espina de lluç a l'amígdala dreta mentre estava dinant. «Amb desesperació, vam acudir al CAP perquè li traguessin, ja que en aquell moment, encara tenia l'espina accessible», va relatar la mare del nen. Segons aquesta silenca, un cop al CAP la infermera va valorar el cas del petit i els va explicar que havia de ser la doctora qui extreiés l'espina, però que en aquell moment es trobava fora, fent un domicili. «El nen plorava de dolor i no podia ni empassar saliva», va relatar la dona. Segons la seva versió, quan vint minuts més tard va arribar la metgessa, no els va fer passar d'immediat, i va afirmar que no va ser fins que va intervenir la infermera que van poder passar a la consulta. «Cada vegada estàvem més espantats perquè el nen ens deia que no podia respirar», va explicar la mare. «El meu marit es va quedar a la porta esperant que ens fes passar i en veure tal passotisme per part d'ella li va preguntar si es podia mirar el nen. La doctora s'hi va negar rotundament al·legant que tenia coses a fer», va relatar l'afectada, qui va lamentar que «sense ni mirar el nen ens va dir que el portessim a l'hospital».

Finalment, els pares del menut el van portar a l'Hospital Santa Caterina de Salt, on va ser sedat i, després d'esperar «més de set hores» que la criatura estigués en dejú, se li va extreure l'espina. «Per sort, no va passar res, però qui diu que demà no mori algú per culpa d'aquesta doctora del CAP de Sils?», va advertir l'afectada, qui va denunciar també que aquesta mateixa metgessa ja li havia diagnosticat a ella una «tos comú» quan –va assegurar– tenia una bronquitis aguda. La família posarà una reclamació al Departament de Salut de la Generalitat, ja que el CAP de Sils pertany a l'Institut Català de la Salut a Girona (ICS), i una queixa a l'Ajuntament de Sils.



Resposta de Salut

Per la seva part, l'ICS de Girona va assegurar ahir que, quan la doctora va arribar de fer el domicili, va haver d'activar de manera urgent una ambulància per a un altre pacient abans d'atendre el petit. Tot i això, segons l'ICS, la família va optar per marxar del centre sense que el nen pogués ser visitat per la metgessa. «Entenem la preocupació i angoixa de la família, però la doctora en aquell moment havia de resoldre una altra situació clínica», va assegurar ahir l'ICS, qui va recalcar que el menor ja havia estat visitat per la infermera. A més, va ressaltar que si la doctora hagués visitat la criatura, igualment l'hagués derivat al Santa Caterina, «ja que per facilitar l'extracció de l'espina era necessari sedar-lo». «Entenem el sentiment de la família, a la qual demanem disculpes si no es van sentir prou ben atesos», va afegir l'ICS.