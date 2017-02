Plega el regidor de Cultura de Santa Coloma de Farners per motius personals

Plega el regidor de Cultura de Santa Coloma de Farners per motius personals David Rueda

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Jordi Armengol (ERC), va renunciar ahir a aquest càrrec per motius personals i professionals. «La principal raó és la impossibilitat de combinar la vida professional, la familiar i la política», va explicar ahir Armengol, qui va precisar que treballa a Girona, on passa la major part del dia.

L'encara edil colomenc també va explicar que mentre ha format part de l'equip de govern (ERC-AM) s'ha sentit «molt còmode i content» i que un cop deixi el consistori continuarà «ajudant en tot el que pugui des de fora». «Deixo algunes coses fetes, com la programació estable de teatre i música, però també d'altres per tancar, com la remodelació del Teatre Catalunya», va lamentar el regidor de Cultura.

La renúncia d'Armengol es formalitzarà en el ple municipal del proper dilluns, 20 de febrer, quan prendrà possessió de l'acta de regidor Manel Jubany, qui ocupa la posició número 9 de la llista d'ERC-AM. Jubany és llicenciat en Història per la Universitat de Girona i té un màster interuniversitari (UAB, UB i UPF) en Gestió Pública. Abans d'ell, l'acta de regidor havia de ser per a la número 8 de la llista, Imma Trias, qui també va decidir renunciar-hi per motius personals i professionals.

«Encara no se sap si assumirà la regidoria de cultura o es faran canvis» va avançar Armengol, qui va destacar que Jubany «és un jove amb molt d'entusiasme i moltes ganes de treballar pel poble».