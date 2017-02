La quarta edició del Fiporc de Riudellots obre les portes

La quarta edició del Fiporc de Riudellots de la Selva va obrir ahir les portes a un cap de setmana ple d'activitats dedicades al porc i als productes que se'n deriven. Com a novetat, la fira es va iniciar amb un esmorzar de forquilla on els més matiners van poder degustar tota mena de productes relacionats amb el porc com: els típics greixons, els embotits, la carn a la brasa, el porc a l'espasa, l'aranya de porc o l'arròs de galta de porc.

La inauguració oficial es va fer a les deu del matí, quan el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, va presidir la tradicional tallada d'un fuet de grans dimensions. «En només quatre anys, Riudellots ha aconseguit consolidar el Fiporc com un referent a Catalunya», va valorar Rull, qui va destacar la importància del sector carni i porcí, com a motor econòmic de tot el país. El conseller va estar acompanyat per l'alcaldessa, Montserrat Roura, el vicepresident tercer de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria i el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, entre altres autoritats.

Durant la resta de la jornada, els milers de visitants van poder participar en diferents activitats, entre les quals les més destacades van ser: les demostracions i exhibicions del procés de matança, especejament i elaboració d'embotits a càrrec de diversos voluntaris del poble i els comentaris del popular cuiner radiofònic Pep Nogué; el taller d'elaboració de la xocolata del segle XVI al XIX; el mercat del rebost d'hivern o l'espai on es podien provar les ulleres de realitat virtual, entre molts altres. A més, els visitants van poder optar amb més tasts, ja que s'ha ampliat l'àrea gastronòmica amb nous expositors.

La fira seguirà avui amb noves activitats, com exhibicions de balls, degustacions, tallers o animació al carrer, que s'allargaran fins a les set de la tarda, quan es durà a terme la cloenda de la quarta edició del Fiporc.