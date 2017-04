Premien la caldera de biomassa de Can Delfí d'Arbúcies

L'aposta de l'Ajuntament d'Arbúcies per les energies renovables, i concretament per la biomassa, ha rebut un reconeixement en àmbit estatal. L'Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía, en la seva 9a edició dels Premis Nacionals d'Energia 2017, va seleccionar el projecte de construcció de la xarxa de calor de biomassa de Can Delfí com a millor actuació de millora energètica en matèria d'energies renovables realitzada per municipis de menys de 20.000 habitants.



A l'acte d'entrega del premi, organitzat per la Diputació de Cadis, la localitat d'Arbúcies va compartir l'espai de premiats amb la Diputació de Granada i la Comunitat de Madrid. El regidor d'Habitatge, Antoni Ronda, en representació de l'Ajuntament, va recollir el premi i va destacar la voluntat del consistori per implantar les energies renovables als edificis municipals.