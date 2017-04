Una rèplica de 3,3 del sisme del matí es fa sentir a diverses comarques de Girona

El fort sisme del matí ha tingut durant la resta del dia un total de vuit rèpliques, la més forta de les quals ha sigut de 3,3 de l'escala Richter i s'ha produït amb epicentre a Riudarenes a les nou i quatre minuts del vespre, segons l'Institut Geogràfic Nacional.



Si les set anteriors rèpliques no s'havien percebut per la seva baixa intensitat, aquest darrer s'ha fet sentir a molts punts de la Selva i de les comarques properes. Com ja havia passat al migdia, les xarxes socials han tornat a ser la corretja transmissora de les persones que han notar la tremolor, alguns per segona vegada el mateix dia. Especialment Twitter:





Rèplica del #terratrèmol a les 21:03 de magnitud 2.9 amb epicentre a la comarca de #laSelva. Hi ha hagut 9 trucades al 112. „ Ajuntament SCFarners (@AjSCFarners) 15 d´abril de 2017