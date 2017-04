Un terratrèmol de 3,9 graus amb epicentre a Sils se sent al Maresme i a l'Empordà

Un terratrèmol de 3,9 graus a l'escala de Richter amb epicentre a Sils s'ha fet sentir a llocs tants distants com el Maresme i l'Empordà. Veïns de la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès també l'han pogut sentir.



El sisme ha tingut lloc quan passaven quatre minuts de la una del migdia i segons l'Institut Geogràfic Espanyol (IGN) s'ha produït en una profunditat de cinc quilòmetres, segons dades definitives.



Les reaccions a les xarxes socials, especialment al Twitter estan essent molt nombroses. Molts veïns de la Selva expliquen com han viscut els segons que s'ha mogut el terra.







Si. he notat un petit #terremoto #terratrèmol a #Viladecans, he sentit per un moment que ja ''existia'' la L12 del Metro, però no.