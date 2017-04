Vilobí vol arribar a 500 donants de medul·la en la segona jornada solidària

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar s'ha proposat el repte d'arribar a 500 donants de medul·la òssia en la segona jornada de recollida de mostres que es farà aquest dimecres, 19 d'abril, de nou a Can Roscada. Aquesta iniciativa va començar quan el consistori va conèixer fa un parell de mesos, el cas d'en Pau, un infant de 17 mesos de la vila que pateix leucèmia mielomonocítica juvenil i que requereix un trasplantament urgent de medul·la òssia.

Amb l'objectiu doncs d'ajudar en Pau i altres persones que estan a l'espera d'un donant compatible, el consistori va organitzar, dimecres passat, una jornada de recollida de mostres per fer-se donant. Es van basar en la campanya que va engegar l'escola Vedruna de Girona per buscar un donant per a en Roger, un alumne del centre d'11 anys al qual se li va diagnosticar una aplàsia medul·lar i que ja ha rebut el trasplantament.

La convocatòria de Vilobí va ser un èxit, i a les quatre de la tarda ja hi havia gent d'arreu de Catalunya d'entre 18 i 55 anys, fent cua a l'entrada de Can Roscada. La jornada es va allargar fins a les nou del vespre i en total es van recollir 365 mostres.

De moment, l'Ajuntament ha difós un nou cartell informatiu destinat a totes aquelles persones que no van poder assistir a la primera donació. La recollida de mostres es farà de quatre de la tarda fins a les nou del vespre.