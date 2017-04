Arbúcies destina 20.000 euros a l'arranjament de la bassa de la Farga

Les obres a la bassa de la Farga d'Arbúcies, que han començat aquesta setmana, tindran un cost de 20.000 euros. Segons va informar el consistori, els treballs que s'hi estan realitzant responen a la necessitat d'arranjar el mur que va des de l'edifici de la Farga fins al jardí dels Arboços per la pèrdua constant d'aigua. El regidor d'Obres, Àngel Cabrero, va explicar que s'han vist obligats a dur a terme aquestes obres perquè «hi ha problemes molt greus de fuita d'aigua, sobretot a l'estiu», però que enguany ja es va començar a buidar al febrer, motiu pel qual van decidir actuar ràpidament.



Per tal de frenar aquesta problemàtica, davant del mur actual es construirà una nova paret, a un metre de distància perquè, segons va puntualitzar Cabrero, «el mur actual és tan antic que, per més forats que s'intenti tapar, no se solucionarà». El regidor d'Obres va assenyalar que també s'ha extret tot el llot i roques que hi havia.



Abans de començar aquests treballs, que tindran una durada d'unes tres setmanes, es va procedir al buidatge de la bassa i a la recerca de les nàiades, una espècie de mol·lusc protegida a Catalunya, descoberta ara fa nou anys a Arbúcies quan es creia que ja s'havien extingit. Tot i que en un principi se'n van trobar 24, finalment la xifra va augmentar fins a 40 exemplars, que es van traslladar a un altre espai semblant a l'ecosistema de la bassa fins a la finalització de les obres.