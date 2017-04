Blanes convoca un debat públic sobre la regularització dels càmpings i el POUM

L'Ajuntament de Blanes ha organitzat per aquest dijous un debat públic sobre la modificació del Pla d'Ordenació Urbanístic Muncipal (POUM) –anul·lat el del 2010– i la regularització d'alguns càmpings que no s'ajusten a la normativa des de fa 20 anys en haver ampliat les instal·lacions en terrenys que no tenen aquests usos. Atès que els dos temes són d'interès per a tota la ciutadania, el consistori blanenc ha entès que calia fer un acte públic per tractar-los. L'acte serà al Teatre de Blanes aquest dijous a partir de dos quarts de nou del vespre.

L'Ajuntament ha justificat el debat per donar tota la informació referent als dos temes perquè tenen a veure amb el present i futur de la planificació urbana del municipi, afecta un dels sectors econòmics més destacats i, per afegit, és decisiu de cara al model de poble pel qual es vol apostar de cara als propers anys.

L'espai de debat públic, que es presenta sota la fórmula genèrica de participació ciutadana «A Debat», abastarà diversos aspecte. Per això hi haurà la participació d'entesos en els principals eixos del tema a tractar: urbanisme, territori, turisme i medi ambient. Entre els convidats com a ponents es compta amb la participació d'Esteve Corominas, urbanista i redactor del POUM de Blanes de l'any 2010 –l'anul·lat–, així com de la modificació que s'ha treballat els darrers mesos.

També hi haurà un representant de la Generalitat de Catalunya, així com d'altres entesos en la matèria. Atès que la problemàtica dels càmpings ha generat des de fa mesos un gran interès i, per afegit, una intensa controvèrsia política, s'espera que el debat atregui un gran nombre de públic, motiu pel qual s'ha triat el Teatre per acollir el debat.

Els grups de l'oposició Batega, CUP i ICV-EUiA ja han anunciat que no hi assistiran ja que afirmen que els ponents són favorables a la regularització de les il·legalitats dels càmpings i entenen que el govern vol manipular un debat públic sobre el POUM.

Les formacions consideren que l'aprovació del pla general afecta també les polítiques d'habitatge públic, la cohesió dels barris, les reserves agrícoles, les zones verdes, l'accés al mar, entre d'altres, i no només a un sector concret del municipi com poden ser els càmpings.

Així mateix, aquestes tres formacions han denunciat «la manipulació d'un debat on el govern, dues setmanes més tard de les peticions de consensuar la seva organització, encara no ha fet arribar cap resposta». «Entenem que aquesta manera d'actuar és un acte de prepotència política per part del govern que pretén validar i blanquejar les irregularitats d'uns empresaris que s'han saltat totes les regles de joc de manera continuada i que compten amb la cobertura i empara de PSC, CiU i PP», han afirmat els tres partits.

Legalització dels càmpings

L'Ajuntament organitza aquest debat una setmana abans que l'aprovació inicial del nou POUM es porti al ple municipal d'aquest mes d'abril, convocat pel dia 27.

La reunió dels grups municipals prèvia al ple, on estan representats tots els grups polítics municipals, donarà a conèixer tots els detalls sobre la proposta de l'equip de govern d'incloure la regularització de la situació dels càmpings.

Fonts de l'Ajuntament han precisat que aquesta possibilitat va quedar oberta el juliol del 2014, a través del Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que permet la continuïtat de les instal·lacions i construccions existents, fruit de l'ampliació dels establiments turístics.

Precisament, les tres formacions de l'oposició han criticat igualment la decisió del govern de portar a aprovació el POUM: Denuncien «la irresponsabilitat del govern en matèria urbanística doncs, si cap dels grups modifica la seva posició, no s'aprovarà el nou POUM i, sumat a la suspensió del Suprem a finals de mes passat, implica l'entrada en vigor del Pla General dels anys vuitanta, el que pot suposar estralls urbanístics importants».

La modificació del POUM que es porta al ple ha estat necessària perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar el març del 2015 un recurs contenciós administratiu. El va interposar l'Associació de Càmpings de Blanes, i va provocar que el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal es declarés nul.

El setembre del 2015, l'Ajuntament ja va acordar iniciar els treballs previs de revisió del POUM que han culminat ara, malgrat que va recórrer la sentència del TSJC, la qual ha confirmat recentment el Suprem.