Jutgen una parella acusada d'intentar assassinar un familiar a Amer

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimarts una parella acusada d'intentar assassinar un familiar d'una ganivetada el 2 de maig del 2015 a Amer (Selva). La fiscalia demana una pena de 10 anys de presó i sosté que els dos acusats es van posar d'acord per perpetrar l'atac. La víctima, que és cosí de la dona, ha assegurat al judici que hi havia molt mala relació familiar per culpa del processat. De fet, en un any, es van arribar a creuar fins a deu denúncies. "Li tancava l'aigua al meu pare, va rebentar rodes de cotxe, hi havia insults i amenaces", ha detallat. L'autor material de la punyalada ho nega, afirma que es "porta bé amb tothom" i que va ferir el cosí de la seva dona amb una navalla petita quan s'intentava defensar d'una agressió. La dona, que va presenciar la disputa, diu que es va autoinculpar davant dels Mossos d'Esquadra perquè estava "espantada" i volia protegir el seu home.

La fiscalia i l'acusació particular acusen la parella d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa amb una agreujat de traïdoria i demanen una condemna de 10 anys de presó per a cadascun. El judici ha arrancat aquest dimarts a l'Audiència de Girona amb la declaració dels acusats i la víctima. Està previst que s'allargui fins demà.

La fiscal i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, sostenen que la parella es va posar d'acord per perpetrar l'atac la tarda del 2 de maig del 2015. De fet, indiquen que aquell mateix dia, l'home va amenaçar la família de la seva dona esgrimint un ganivet a la plaça del poble. Poca estona després, quan la dona va sortir de treballar d'un restaurant cap a les sis de la tarda, van anar plegats fins a casa seva.

"Es van posar d'acord per agafar un tornavís i una arma blanca tipus ganivet o navalla i es van dirigir cap a un habitatge del carrer Bassegoda amb la intenció d'acabar amb la vida del cosí de la processada", sostenen les acusacions, que afirmen que la parella sabia que en aquell moment la víctima estaria sola a casa perquè la resta de la família estava a la plaça perquè eren festes a la població.

Aleshores, continuen relatant, es van dividir els papers. La dona era l'encarregada de fer sortir el seu cosí al pati. Per aconseguir-ho, va provocar un "soroll fort" i va "mostrar exaltació". L'autor material de la punyalada va aprofitar el moment per assestar-li la ganivetada al costat dret del pit. A continuació, els acusats van fugir deixant la víctima, ensangonada, estès a terra.

"Va ser molt ràpid, vaig anar a demanar-li explicacions a la meva cosina perquè havia llançat una joguina contra la porta, quan ell va obrir la porta i em va clavar la ganivetada", ha declarat la víctima al judici.

L'home assegura que ell no havia tingut desavinences prèvies amb el principal acusat però que la relació familiar era molt dolenta. L'origen de la mala maror és, segons la víctima, que el seu pare li havia recomanat a la seva cosina que no es casés amb l'agressor i, també, una disputa per un pis que li volien comprar a l'acusada.

Durant un any, es van arribar a creuar fins a deu denúncies. "Ell havia amenaçat de mort la meva família", ha afegit. La víctima afirma que va veure un arma blanca amb la fulla corbada però cap tornavís. Tampoc ha pogut reconèixer l'arma com la que l'acusat va fer servir per apunyalar-lo.

Després de rebre la ganivetada, la parella va marxar. La víctima ha explicat que es va poder aixecar i entrar a casa per trucar al telèfon d'emergències 112. La ganivetada li va afectar el pulmó i l'home va necessitar tractament mèdic i quirúrgic i 74 dies per curar-se. Com resultat de l'atac, li han quedat cicatrius i ha afirmat que ha necessitat tractament psicològic per recuperar-se. "Em fa molt por pensar que pugui sortir de la presó", ha afegit.



En defensa pròpia

L'acusat, representat pel lletrat Joan Pere Zapata, ha assegurat que no tenia cap mala relació amb la família de la seva parella i que es porta bé "amb tothom". Segons el seu relat, el 2 de maig del 2015 la víctima el va agredir en una primera ocasió cap a les dotze del migdia. En aquell moment ell estava sol però la víctima, diu, estava amb la germana. "Jo entrava amb la moto i em va empènyer contra la porta del garatge", ha explicat. L'home afirma que li va fer una ferida al dit i que no va entendre per què l'agredia.

"Jo ni m'hi vaig apropar però de cop vaig veure que aixecava la mà i deia: 'Sang voleu, sang tindreu'", ha declarat la víctima que ha negat que agredís l'acusat en cap moment i sosté que es va fer la ferida tot sol.

Més tard, el processat va anar a veure la seva dona a la feina per explicar-li el que havia passat i quedar per anar a posar una denúncia als Mossos d'Esquadra a Santa Coloma de Farners. Segons l'acusat, quan ella va sortir de treballar van anar a buscar el cotxe per anar a comissaria i, després, a la platja. Allà, però, es van tornar a trobar amb el cosí de la dona.

"Ell m'esperava per matar-me dins del pàrquing", ha afirmat l'home que detalla que es va limitar a defensar-se. A les mans assegura que no hi duia cap arma, només unes claus de les quals hi duia penjada una petita navalla de clauer. "Vaig fer un gest perquè em deixés estar però no li vaig clavar", hi ha afegit l'acusat, que sosté que va ser una ganivetada accidental.

"Jo no tenia res contra ell, era ell qui li volia robar la casa a la meva dona", ha argumentat el processat. Segons la seva versió, la família de la seva dona pressionava perquè ella es vengués un pis a Amer però ell s'hi oposava. Al final, l'operació de compravenda es va signar mentre ell era ja a la presó. "Demanàvem 120.000 euros i li van comprar per 60.000, la van enganyar", ha exposat.



Autoinculpació per por

L'acusada, que només ha respost a les preguntes del seu advocat Joaquim Bech de Careda, ha negat que formés part de cap pla predeterminat per acabar amb la vida del seu cosí. La dona afirma que es va autoinculpar perquè estava molt "espantada" i perquè volia protegir el seu home. De l'agressió diu que només va veure "un gest" i que la víctima queia a terra, però no s'imaginava la magnitud de l'atac.

"Vaig arribar, va sortir el meu cosí i li vaig dir que marxés a casa seu, que sinó hi hauria merder si posava nerviós al meu home", ha relatat. "Vaig veure un gest, que queia a terra i que es tornava a aixecar, i que marxava", ha exposat la dona.

Després, va anar a treure diners al caixer "per comprar coses pel pis" i quan va tornar a casa ja es va trobar amb els Mossos d'Esquadra i el seu home detingut. "Vaig dir que havia estat jo i els hi vaig donar un tornavís i un ganivet de casa, però no era veritat, era perquè tenia por", ha conclòs. La dona ha negat que retirés 1.000 euros amb la intenció de fugir.