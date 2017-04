Blanes tanca la Setmana Santa amb l'Aplec del Vilar

Blanes va celebrar ahir l'Aplec del Vilar, l'acte que tradicionalment marca el tancament de la Setmana Santa i que compta amb més de 400 anys d'història.

L'acte central va consistir en la celebració d'un ofici solemne que enguany va realitzar el capellà Cinto Busquet, administrador parroquial de Calella i impulsor de la iniciativa Cristians per la Sobirania, un grup de difusió de WhatsApp creat per pregar pel procés català.

Després, famílies i veïns de la localitat van realitzar un dinar a l'esplanada del voltant del santuari. Enguany, la majoria es van portar l'àpat de casa per compartir-lo, mentre que altres van llogar les construccions que hi ha alçades en diversos indrets del recinte per fer foc i cuinar a la brasa.

L'Obreria del Vilar va organitzar diverses activitats, entre les quals, una audició de sardanes a càrrec de la Cobla del Col·legi Santa Maria, que aquest any celebra el 50è aniversari de la seva creació.