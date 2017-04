ICV-EUiA retreu al govern de Lloret que no s'hagin posat les casetes a les platges

El grup municipal d'ICV-EUiA de Lloret de Mar va retreure ahir a l'equip de govern (CiU, ERC i PSC) que les instal·lacions públiques a les platges com les casetes de gelats o el servei d'hamaques, encara no s'hagin col·locat. «És el primer cop que no s'han instal·lat els serveis a les platges de la nostra població a l'inici de temporada» va criticar la formació a través d'un comunicat.

En aquest sentit van criticar que es culpi del retard a «la quantitat d'al·legacions que hi ha hagut» o a «Costas (Madrid) per no haver enviat els permisos en temps i forma». «La realitat és que l'equip de govern ha començat tard la seva feina d'elaborar, publicar, resoldre al·legacions, adjudicar les concessions i sol·licitar els permisos» va carregar ICV-EUiA.

Per la seva part, el regidor de Serveis Turístics, Jordi Orobitg (ERC) va explicar que el motiu de la tardança és que Costes de la Generalitat encara està tramitant les autoritzacions i va recordar que el pla d'usos de les platges de Lloret es va aprovar el desembre passat, abans del termini establert. «Sabem que hi ha gent que està molesta i que buscar un culpable és políticament molt sucós», va criticar Orobitg, qui va precisar que molts altres municipis gironins s'estan trobant en aquesta mateixa situació.