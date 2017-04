El Parlament insta el Govern a protegir Es Codolar de Tossa per impedir el port i l'hotel

El Parlament ha instat el Govern a protegir l'àmbit d'Es Codolar i impedir que un privat construeixi el port esportiu i l'hotel de luxe projectat en aquesta zona de Tossa de Mar. Tots els grups de l'hemicicle han donat suport a una proposta de resolució presentada per Junts pel Sí (JxSí) a la comissió de Territori, però no s'han estat de retreure que no sigui el Departament qui preservi "automàticament" l'indret.

La resolució esmenta explícitament que, si es pot, s'estengui l'àrea del PEIN de Cadiretes per fer que abraci també Es Codolar. El diputat de JxSí Jordi Orobitg, que ha defensat el text, ha recordat que el conveni subscrit entre l'Ajuntament i el promotor "amenaça de ple" l'indret, on s'hi vol fer un port de gairebé 400 amarratges, un hotel de 5 estrelles i deu xalets de luxe.

El projecte del port esportiu es troba pendent ara de la consulta popular que vol impulsar el consistori perquè els tossencs l'avalin o no. Una consulta que un jutjat ja va suspendre però que, després, un informe de la Generalitat va avalar.