Un veí troba el desaparegut, tot desorientat, a prop de la Gavarra de Tossa

Ha aparegut sa i estalvi el veí de Tossa de Mar que els efectius d'emergències buscaven des de dimarts.

Un veí ha trucat els serveis d'emergències que pels volts d'un quart de tres que havia vist l'home i els Mossos quan hi han arribat a lloc han pogut comprovar que era ell.

Es trobava en una àrea propera a la urbanització de la Gavarra. Es trobava desorientat i amb algunes rascades, que s'hauria fet després de passar la nit al ras.

Els efectius d'emergències l'han traslladat al CAP de Tossa. Allà el metge ha valorat el seu estat i ha decidit enviar-lo a l'antic hospital psiquiàtric de Salt.

Els serveis d'emergències buscaven des de dimarts José Maria Soto, de 53 anys.

José Maria Soto va ser vist per darrer cop el dilluns el matí i la família va presentar ahir la denúncia als Mossos de Lloret de Mar.

L'home té la salut delicada i se'l va veure per últim cop a la zona de la urbanització de la Gavarra, punt on va sovint i on aquest matí s'està centrant la recerca. Es tracta d'un àrea residencial a tocar de la GI-682.

La recerca va començar ahir a la nit després que cap a les nou del vespre la família presentés la denúncia.

Es va rastrejar diverses zones de Tossa i es va aturar després de mitjanit fins avui a les sis del matí quan s'ha reprès.

Aquest matí la recerca s'ha centrat per l'àrea de la Gavarra, on ha aparegut aquest migdia.

En les tasques hi han participat la Policia Local de Tossa de Mar, Bombers, Mossos i també familiars i amics del desaparegut.