Troben mort a Caldes sota un tractor un veí de Vidreres desaparegut feia dos dies

Un veí de Vidreres va aparèixer mort aquest diumenge a Caldes de Malavella després d'estar desaparegut durant dos dies. La troballa la va fer la Policia Local de Caldes de Malavella després que un familiar veiés un tractor bolcat en un camp.

Es dona el cas que feia un parell de dies que la família no sabia res de l'home i que l'estaven buscant. Tot i això, no havien presentat denúncia per desaparició encara, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra.

L'home tenia 84 anys i va aparèixer mort sota doel tractor, ja que no havia pogut sortir-ne després que li caigués al damunt.

Tal i com van poder comprovar els agents, el tractor va bolcar-se perquè havia quedat enganxat en un marge on hi ha una riera.

L'home, que estava treballant en el camp que té a la zona coneguda com a la dels Noguers de Caldes de Malavella, va quedar sota del vehicle i no va poder-ne sortir.

Aquesta àrea del municipi és poc transitada i d'aquí que ningú hagués pogut observar abans que hi havia un tractor bolcat. La víctima estava llaurant el camp quan això li va succeir i tot apunta que quan el van trobar ja feia més de 48 hores que era mort. En l'actuació hi van participar Policia Local i els Mossos d'Esquadra.



Segona mort per tractor

Aquesta és la segona víctima mortal de l'any a la demarcació per un tràgic accident amb un tractor. Sense anar més lluny l'11 de febrer un veí de Sant Feliu de Buixalleu va morir mentre treballava a casa seva amb el tractor.

El vehicle agrari va bolcar-se i els serveis d'emergències, quan van arribar al mas, no van poder fer res per salvar-li la vida. La víctima tenia 65 anys i era veí del poble.