El Parlament insta el Govern a protegir Es Codolar a Tossa i impedir que s'hi faci el port

El Parlament va instar ahir el Govern a protegir l'àmbit d'Es Codolar i impedir que un privat construeixi un port esportiu, un hotel de cinc estrelles i xalets de luxe amb els seus accessos, projectat en aquesta zona de Tossa de Mar.

Tots els grups de l'hemicicle van donar suport a una proposta de resolució presentada per Junts pel Sí (JxSí) a la comissió de Territori, que rebutja frontalment el projecte que afecta Es Codolar. Ja d'entrada, l'escrit recorda que el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) qualifica el sector com a «sòl no urbanitzable de màxima protecció» i que el Pla de Ports de la Generalitat del 2007 tampoc preveu que, a curt termini, se n'hi faci cap a Tossa.

El text passa aleshores a desgranar el conveni que l'equip de govern (TU) va signar amb els promotors l'any 2012 (les societats Star Assets i Feanda 2). Un escrit on es recull la intenció de construir un port esportiu als sectors d'Es Cars i Vinya d'en Puig, situats a l'oest de la platja d'Es Codolar.

Un acord en virtut del qual l'actual equip de govern tossenc va convocar, pel passat 20 de novembre, la consulta popular que finalment un jutjat gironí va anul·lar pocs dies abans que se celebrés, a petició del Govern espanyol.

L'encarregat de defensar la proposta en comissió va ser el diputat de JxSí, Jordi Orobitg, qui va subratllar que el projecte «amenaça un actiu cultural i paisatgístic de primer ordre» i que, si el port s'arriba a fer, «això suposarà també alteracions a la platja Gran de Tossa de Mar».

«Estem parlant d'un port esportiu de 33.000 metres quadrats, amb capacitat per a 396 amarratges, amb magatzems, locals comercials i un aparcament de 400 metres quadrats, que es complementa amb un hotel de 5 estrelles i deu xalets de luxe», va recordar.

Per això, l'escrit de JxSí insta el Govern a protegir «els valors mediambientals i paisatgístics» de la zona, per impedir que el projecte acabi tirant endavant. I de fet, la proposta ja esmenta que, entre les fórmules per preservar l'indret, hi ha la d'estendre l'àmbit del PEIN del massís de Cadiretes fins a l'àmbit d'Es Codolar. «Volem que la zona tingui la màxima figura de protecció», va dir Orobitg.

En paral·lel, l'escrit que es va debatre a la comissió de Territori demana a més que el Pla de Ports de Catalunya «mantingui la tipologia actual de fondeig» que hi ha a Tossa. És a dir, els amarratges i les zones de boies a les platges i cales del municipi.



Unanimitat entre retrets

La proposta de resolució va rebre el suport unànime de tots els grups del Parlament. Els diputats portaveus a la comissió de C's, el PSC, CSQP, el PP i la CUP van recolzar la iniciativa, no sense estar-se però de retreure a JxSí que, directament, no sigui el Govern (i en aquest cas, el Departament de Territori) qui tiri endavant la preservació «de manera automàtica».

«L'àmbit de Tossa s'ha de protegir i el port és innecessari; però sí que ens preocupa que el grup que dona suport al Govern ho porti a comissió, i que el Departament no ho faci directament», va dir Sergio Sanz de C's. «Nosaltres no estem a favor que aquest sector s'urbanitzi, ni tampoc volem més ports al litoral; però també ens estranya que no sigui la conselleria qui assumeixi de manera més directa la protecció de l'espai», hi va afegir el socialista Jordi Terrades.

El portaveu de CSQP, Marc Vidal, va aprofitar el seu torn de paraula per recordar a JxSí que allò que es vota en comissió no necessàriament acaba passant. I com a exemple, va posar la proposta de resolució que l'any passat es va aprovar per protegir, també a Tossa de Mar, l'àmbit de Cala Morisca, on es projectava fer un hotel de quatre estrelles. «Quan passats uns mesos vam demanar al Govern com es trobaven els tràmits, ens van acabar contestant, amb un cert desistiment, que no havien fet res», va criticar Marc Vidal. I va afegir: «Per tant, espero que en el cas d'Es Codolar tinguem més sort».

Per la seva banda, el diputat del PP Alberto Villagrasa va manifestar que s'adherien a la resta de grups. I el de la CUP Sergi Saladié va subratllar que «de ports, a Catalunya no en falten més» i va criticar que es vulgui «transgredir» el PDUSC «construint un port, aixecant una urbanització i fent un macrohotel» a la zona.

De moment, el projecte del port esportiu i l'hotel de luxe de cinc estrelles es troba pendent de la consulta popular que vol impulsar l'equip de govern (TU) perquè els tossencs li donin suport o no. Una consulta que va avalar un informe de la Generalitat i el futur de la qual decidirà el Consell de Ministres a Madrid.