S´incendia la cuina d´un hotel de Tossa de Mar sense provocar cap ferit

Un incendi a la cuina de l'hotel Diana de Tossa de Mar va fer mobilitzar ahir al matí els serveis d'emergències. El foc es va declarar pels volts de dos quarts de vuit del matí, en aquest hotel situat al passeig marítim de la localitat selvatana.

Quan els Bombers de la Generalitat van arribar a l'establiment hoteler van comprovar que el que cremava era el greix dels fogons de la cuina. Per evitar que hi hagués perill, van tancar el gas i van remullar l'espai afectat fins a apagar les flames. No hi va haver ferits ni tampoc va ser necessària l'evacuació dels clients, segons van informar els Bombers.