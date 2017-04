Troben sa i estalvi un veí de Tossa de Mar desaparegut des del dimarts

Un home de Tossa de Mar, que els serveis d'emergències buscaven des de dimarts al vespre, va ser trobat sa i estalvi dimecres al migdia. Un veí de la localitat va trucar a emergències pels volts d'un quart de tres del migdia informant que havia vist l'home desaparegut.

Es trobava en una àrea propera a la urbanització de la Gavarra, desorientat i amb algunes rascades, que s'hauria fet després de passar la nit al ras. Els efectius d'emergències el van traslladar al CAP de Tossa, on un metge va decidir enviar-lo a l'antic hospital psiquiàtric de Salt.

Els serveis d'emergències buscaven José Maria Soto, de 53 anys, des de dimarts al vespre. Va ser vist per darrer cop el dilluns al matí i la família va presentar la denúncia als Mossos de Lloret de Mar cap a les nou de la nit, quan es va activar la recerca. L'home té la salut delicada i se'l va veure per últim cop a la zona de la urbanització de la Gavarra, punt on va sovint i on va ser localitzat.