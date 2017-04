Esbotzen el pany de Càritas d´Anglès i roben pasta, farina i oli de gira-sol

Els lladres han tornat a robar a Càritas d'Anglès. Si fa un any entraven en aquest local del carrer Major, aquesta Setmana Santa han tornat a actuar-hi. Van emportar-se quilos de diversa tipologia d'aliments com ara pasta, farina o oli de gira-sol.

En aquest cas, però, han estat uns lladres força barroers perquè ho van deixar tot ben brut, ja que mentre robaven van trencar-se alguns productes alimentaris com ara pots de cigrons. Aquesta és la imatge amb la qual es van trobar els responsables de l'entitat quan van descobrir que els havien buidat bona part de les prestatgeries de l'àrea de botiga del local que tenen al nucli antic d'Anglès.

Tot i ser barroers, aquests lladres, en canvi, eren molt selectius a l'hora de triar el que sostreien. Van escollir aquells aliments que no compten amb etiquetatge on es pot veure reflectit que està prohibida la seva venda. Per exemple, van robar uns 40 quilos de farina, uns quinze d'arròs, caixes de llet i llegums, entre altres.

En canvi, com explicava ahir el responsable de Càritas a Anglès, Miquel Tolosa, no van ni tocar l'oli d'oliva, per exemple. Els productes marcats procedeixen d'ens europeus o dels bancs d'aliments, entre altres.

El robatori es va produir durant la Setmana Santa i no va ser fins al dimarts que un responsable de l'entitat s'ho va trobar. Va obrir la porta i se li va enfonsar el bombí. A partir d'aquí es va trobar que faltaven aliments a les lleixes de la botiga, tot estava empantanegat i brut.



Més seguretat

Ràpidament va alertar els Mossos i al matí hi van passar els agents de la científica, que van estar prenent mostres i intentant trobar empremtes per atrapar els lladres.

Es dona el cas que aquest és el segon cop que roben a Càritas d'Anglès. El març de l'any passat van actuar-hi els lladres i fins i tot van sostreure aliments del magatzem. El responsable diu que arran del fet hauran de posar més mesures de seguretat, uns diners que no podran invertir en les persones, es va lamentar.