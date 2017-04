Es rebel·len contra l´espera a les urgències de l´hospital de Blanes i cal avisar els Mossos

La rebel·lió d'un grup de pacients a la sala d'espera d'urgències de l'Hospital de Blanes va acabar, diumenge passat, amb la intervenció dels Mossos d'Esquadra. Així ho va donar a conèixer a Diari de Girona, Michael Villanueva, una de les persones afectades per aquesta situació.

«La meva parella va haver d'esperar més de quatre hores tirada en un banc de fusta per poder ser atesa, mentre anaven entrant joves esportistes que eren col·locats en lliteres i passaven abans», va criticar Villanueva, qui va recordar que aquell cap de setmana se celebraven diversos tornejos esportius a diferents localitats de la Selva marítima. «Era un caos absolut i la situació era realment deplorable», va denunciar l'afectat.

Segons va relatar Villanueva, en aquell moment a la sala hi havia desenes de persones i durant aquestes hores només haurien estat ateses «dues o tres, a part dels esportistes». «La gent es va començar a posar nerviosa, i amb el pas de les hores, un grup de persones es va acabar revoltant i van entrar dins les urgències exigint parlar amb un responsable del centre», va detallar aquest veí de Blanes, qui va precisar que va ser llavors quan des de l'Hospital Comarcal es va avisar els Mossos d'Esquadra.

«Van venir i ens van dir que dins el centre no podíem fer fotos ni gravacions sobre el que estava passant», va lamentar Villanueva. «Es va ajuntar la mala gestió del centre amb l'agressivitat del personal», va afegir.

Per la seva part, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS), que gestiona el centre, va confirmar ahir que hi va haver una «mica d'altercat» i que efectivament es va haver d'avisar els Mossos en compliment del protocol, ja que «hi havia gent més nerviosa del que corresponia» i per «respecte a l'altra gent» que esperava a la sala.

En relació a les més de quatre hores d'espera, l'ens va assegurar que es troben dins els marges de temps normal i va negar que s'atenguessin primer els pacients estrangers o els esportistes. «Es prioritzen els casos per nivell d'urgència a mesura que van arribant», es va concretar des de la CSMS, qui va precisar que arran d'aquesta situació es va decidir reforçar el servei, posant més metges a urgències «amb la intenció d'atendre tothom el més ràpid possible».

Queixa al Parlament

De moment, el grup municipal A Lloret Sí, Es Pot denunciarà aquesta situació al Parlament –a través de Catalunya Sí que es Pot (CSQP)– i demanarà explicacions sobre aquest nou incident a l'hospital de Blanes. A més, es reclamarà també una reunió amb la direcció de la CSMS.