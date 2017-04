Tossa impulsa el Casal de Joves oferint noves activitats gratuïtes

El Casal de Joves de Tossa ha estrenat aquesta primavera noves activitats com: tallers, xerrades, exposicions, actes culturals, oci o formació per engrescar el jovent a participar.

Segons va informar ahir el consistori, fins a finals de juny, el Casal de Joves acollirà un taller per aprendre a fer vídeos atractius amb el mòbil, cinefòrum, orientació formativa i laboral, un curs de monitor/a d'activitats de lleure, una sortida a la Fageda d'en Jordà, o jocs de rol, entre altres. Les activitats són obertes i gratuïtes, i en cas que requereixin inscripció es pot efectuar al casal de dilluns a divendres de les quatre de la tarda a les vuit del vespre.

El projecte #Revifa, impulsat per l'Ajuntament, té l'objectiu de visibilitzar el casal com a punt de referència de la joventut del municipi i de ser un espai de trobada pels joves de diferents franges d'edat, on puguin compartir experiències i aprenentatges.