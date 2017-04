La policia de Tossa salva una gossa atrapada des de feia dies en una piscina

La policia Local de Tossa de Mar va rescatar, dijous al matí, una gossa que havia quedat atrapada a l'interior de la piscina buida de la Casa de l'Indio, un xalet abandonat ubicat a la carretera de Llagostera. L'animal, que es creu que feia dies que era allà, no podia sortir a causa de la gran profunditat de l'equipament. Segons va explicar la policia, la gossa va ser localitzada pels Bombers mentre es feien les tasques de recerca de l'home de 53 anys que va desaparèixer dimarts i que va ser trobat l'endemà sa i estalvi. La gossa –una barreja de pastor alemany força jove– es trobava en mal estat, deshidratada i amb tremolors, motiu pel qual, després de ser alliberada de la piscina se'n va fer càrrec la veterinària de la localitat, Lídia Guilera.



El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament, Francesc Josep Nadal (TU) va explicar que l'animal estava xipat i que s'havia escapat del Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) on serà retornat una vegada recuperat de l'ensurt. A les tasques de rescat hi van participar, també, tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament.