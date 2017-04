La Generalitat inclourà noves actuacions al Pla per modernitzar Lloret de Mar

El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha reafirmat el compromís amb Lloret de Mar (Selva) i ha assegurat que mantindran el conveni per desplegar el Pla de reconversió turístic del municipi. El Govern –conjuntament amb l'Ajuntament de Lloret de Mar i la Mesa de Turisme de Lloret- van impulsar aquest pla l'any 2015 per modernitzar turísticament una de les destinacions més importants de Catalunya. La primera fase d'actuacions s'havia previst amb l'horitzó 2015-2016 i el conseller ha avançat que mantindran la col·laboració. "Donarem recorregut al conveni amb Lloret per a l'actualització de les destinacions madures i farem un calendari de noves actuacions", ha detallat el conseller. Ara bé, ha recordat que l'execució de les diferents mesures per posar al dia les infraestructures turístiques del municipi estarà supeditat a la "disponibilitat pressupostària". El pla preveu 29 accions que s'han de desenvolupar amb l'horitzó del 2020 i, properament, se signarà un conveni on s'establiran les aportacions econòmiques.

quest pla va néixer amb la voluntat d'actualitzar i modernitzar una de les destinacions turístiques amb més potencial del litoral català, amb més de 30.000 places hoteleres. Els primers treballs van començar el 2014 i el grup té com a objectiu fixar les actuacions prioritàries per posar el dia el municipi. La Diputació de Girona –a través del Patronat de Turisme- es va sumar al projecte el desembre de 2016. Properament està previst que se signi un document on Diputació i Generalitat concretin les aportacions econòmiques al Pla operatiu.

Els treballs de desplegament del Pla se centren, prioritàriament, en la concreció de les solucions urbanístiques de transformació que afavoreixin la millora de la destinació, l'arranjament i finalització del camí de ronda, i la projecció i implementació de xarxes de telecomunicacions i infraestructures d'eficiència energètica i ús d'energies renovables, que han de possibilitar l'evolució de Lloret de Mar cap a un model de destinació intel·ligent.

Una de les primeres accions que es van dur a terme va ser l'organització, el gener de 2016, d'un seminari on sis arquitectes, paisatgistes i enginyers de prestigi internacional van estudiar i proposar millores per al model turístic del municipi.

Durant una conferència davant de professionals del sector turístic, el conseller d'Empresa i Coneixement ha anunciat que el conveni tira endavant i que treballen per incloure-hi noves accions. Ara bé, ha recordat que qualsevol actuació es veurà condicionada per les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat.