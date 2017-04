Atrapen a València el sospitós d´executar un home a Lloret el 2012

La policia estatal ha detingut a València el sospitós d'executar a trets un home en un descampat de Lloret de Mar (Selva) el 13 de setembre del 2012. El Jutjat d'instrucció 6 de Blanes havia dictat una ordre internacional de detenció contra Zhirayr Abrahamayn, un home d'origen armeni que va desaparèixer de les comarques gironines pocs dies després del crim.

Des d'aleshores, els investigadors sospiten que s'ha amagat a països com Polònia o França. Fa tres setmanes, els agents el van localitzar i detenir. També té una causa pendent a València per la seva vinculació amb una extorsió perpetrada per un grup criminal. Abrahamayn ha passat aquest dimarts a disposició del jutjat de Blanes, que ha ratificat l'ingrés a presó provisional sense fiança per un delicte d'assassinat i un altre de tinença il·lícita d'armes.

Un cadàver en un descampat

El cas es remunta al vespre del 13 de setembre del 2012, quan la Policia Local de Lloret de Mar va rebre una trucada d'un veí alertant que havia trobat el cadàver de la víctima en un descampat proper a l'antic col·legi Can Barnés. El cos estava al costat d'un cotxe i tenia signes evidents de mort violenta.

Els Mossos d'Esquadra van assumir la investigació i van identificar la víctima com un empresari immobiliari rus de 31 anys que vivia a Calella de la Costa (Maresme).



Enfrontaments amb un grup armeni

El investigadors van descobrir que un mes i mig abans del crim, la víctima havia tingut enfrontaments amb un grup de persones d'origen armeni per desavinences amb la compravenda d'un vehicle o en negocis immobiliaris. La disputa es va acabar centrant amb l'ara detingut, que li va acabar clavant un cop de puny a la cara a la víctima en ple carrer.

Segons els investigadors, aquesta situació va desembocar en un conflicte seriós entre víctima i criminal. De fet, sostenen que el 13 de setembre tots dos van decidir pactar una trobada per solucionar les seves desavinences a cops. Seria a dos quarts de vuit del vespre.

Arribada l'hora, la víctima va anar a la cita armat amb un puny americà a la butxaca i després d'haver fet classes per aprendre tècniques de boxa. L'altre, però, duia una arma de foc. La investigació conclou que, sense que la víctima tingués temps a reaccionar, el seu atacant li va descarregar tres trets a la zona de l'abdomen. Després de rebre aquests primers impactes de bala, el va rematar amb dos trets més al cap.

Fuig de Lloret



Després de cometre el crim, el sospitós es va esfumar. De fet, va desaparèixer de l'habitatge de Lloret de Mar on vivia i va rescindir el contracte de lloguer a través d'una tercera persona dos dies més tard de la mort de la víctima.

El jutjat de Blanes ha ratificat l'ingrés a presó atenent la petició del fiscal Víctor Pillado que argumenta que hi ha risc de fugida perquè, de fet, ja ha estat tots aquests anys evadit de la justícia i no té arrelament al país. A més, també ressalta que s'enfronta a una pena elevada, que pot arribar als 23 anys de presó per un assassinat i un delicte de tinença il·lícita d'armes.

El sospitós, que ha declarat per videoconferència, ha negat ser l'autor del tiroteig i no ha sabut explicar per què els repetidors de telefonia el situen al lloc del crim ni ha justificat les nombroses trucades que es va creuar amb la víctima just abans de les seva mort violenta. També ha intentat desviar l'autoria cap a altres sospitosos.