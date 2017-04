Catorze anys més de presó per a l'expolicia que va matar la cunyada a Caldes

L'Audiència de Girona ha condemnat a 35 anys de presó l'expolicia que va matar la cunyada i va apunyalar la parella a Caldes de Malavella el 28 de maig del 2013, cometent el crim davant les dues filles menors d'edat de la víctima mortal. El tribunal ha imposat ara 14 anys més de reclusió per a Antonio Alcaraz, que fa un any va renegar del pacte del primer judici en el qual va ser condemnat a 21 anys de presó. En aquesta nova sentència, l'Audiència ha recollit la petició de la fiscalia i de les acusacions particulars –que al final del segon judici van demanar 35 anys de reclusió, que és la pena màxima– pels delictes d'assassinat de la cunyada, de lesions a la dona i de lesions psíquiques a les nebodes.

En aquesta segona resolució, el tribunal ha imposat a Alcaraz 20 anys de presó pel delicte d'assassinat a la cunyada (en el primer judici va ser condemnat a 15 anys per aquest delicte), 5 anys de presó pel delicte de lesions amb un instrument perillós a l'esposa (fa un any la pena va ser de 2 anys) i 10 anys de presó pels dos delictes de lesions psíquiques a les nenes (en l'anterior sentència va ser de 4 anys). Pel que fa a la responsabilitat civil pels diferents delictes, l'expolicia haurà d'indemnitzar amb un total de 330.000 euros el marit, les dues filles i els pares de la víctima mortal així com la seva exparella. La sentència també ha apuntat que, segons el codi penal, Alcaraz complirà un màxim de 20 anys de presó.