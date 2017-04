Estudiants d´arquitectura proposen solucions per al museu de Tossa de Mar

Estudiants del grup d'Investigació d'Arquitectura Mediterrània (IAM) de La Salle de Barcelona, adscrit a la Universtitat Ramon Llull, han realitzat un taller workshop per plantejar idees i solucions a les problemàtiques insfraestructurals del Museu Municipal de Tossa que impedeixen que pugui formar part de la Xarxa de Museus de Catalunya.



L'objectiu del taller ha estat realitzar vuit propostes arquitectòniques diferents en un espai d'alt contingut històric i patrimonial, i amb una forta identitat, que ha estat exclòs del registre de museus de la Generalitat principalment per la seva manca d'accessibilitat.



En el taller s'ha treballat aspectes com l'eficiència energètica, les condicions de climatització, el recorregut del museu, o la part tècnica del museu, com són els arxius o el taller. El resultat del workshop estarà exposat durant tot l'estiu al Museu Municipal i des de l'Ajuntament s'analitzaran tots els projectes amb la voluntat de solucionar la problemàtica d'accessibilitat que té avui dia el museu.



El regidor d'Urbanisme, Manu Mohedano, valora molt positivament la proposta i espera «poder extreure idees fresques, innovadores i, sobretot, funcionals per aportar nous punts de vista i donar solució a la problemàtica del Museu Municipal».