Xerrada sobre la gent gran com a persones consumidores

La gent gran com a persones consumidores centrarà la xerrada que oferiran la tècnica de l'Oficina Comarcal del Consell Comarcal de la Selva, Sandra Bas, i la tècnica de l'Oficina Municipal de Consum de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Neus Castanyer. La sessió es durà a terme avui a les cinc de la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran de Lloret de Mar.



En el transcurs de la sessió es tractaran qüestions com la garantia dels productes, la venda d'articles durant una excursió, les revisions del gas, el canvi de companyia de la llum, del gas i del telèfon, per citar-ne alguns exemples. També es farà referència a les vendes a domicili, les reparacions d'electrodomèstics i dels serveis a domicili.La sessió també servirà per donar algunes recomanacions generals per a un consum responsable.