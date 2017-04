Espinelves vol tornar a obrir l´escola el setembre després de més de 25 anys tancada

El municipi d'Espinelves vol recuperar l'escola que hi havia hagut al poble després que aquesta porti més d'un quart de segle sense obrir. L'Escola del Bosc, una iniciativa que va néixer a Rubió (Anoia) i que funciona a ple rendiment amb 25 infants, ha escollit Espinelves, amb la complicitat de l'Ajuntament, "perquè és el lloc idoni que casa amb la filosofia de l'escola". El batlle, Joan Manuel Claveria ha lamentat que "un poble sense escola és un poble que té un futur complicat".

L'Escola del Bosc, doncs, seria un primer pas per recuperar la població "i donar més vida al municipi". Dirigit a nens i nenes de dos a sis anys, es proposa un aprenentatge que surt de l'aula per desenvolupar-se a l'aire lliure i fa els menuts protagonistes del seu propi aprenentatge. Una de les impulsores, Brigitte Escolar, ha explicat a l'ACN que "la determinació hi és" i que si l'escola no pot començar aquest setembre es preveu que sigui el curs vinent. Amb uns deu alumnes el centre seria viable i, de moment, ja hi ha sis famílies interessades.

L'Ajuntament d'Espinelves fa anys que intenta reobrir l'escola que des del 1990 roman tancada. Després d'intents fallits per tirar endavant una escola ordinària, sembla que el municipi ho farà realitat el proper curs amb un projecte diferent, l'Escola del Bosc. Recuperar l'escola seria molt significatiu pel municipi, ha explicat l'alcalde, Joan Manuel Claveria, tot i que "d'escola en té el nom, perquè és un projecte pedagògic on els nens aprenen a l'aire lliure".

Claveria ha explicat que la nova escola permetrà mantenir al municipi els infants fins als sis anys i que no hagin de marxar a pobles veïns, com Calldetenes o Vic, per anar a l'escola. A la inversa, també suposaria que com que de moment no hi ha prou nens per obrir l'escola, la resta dels infants que haurien de venir serien dels pobles del voltant. Fins i tot, "això podria portar que alguna d'aquestes famílies s'interessés per quedar-se a viure a Espinelves".

L'alcalde ha explicat que la inversió que caldria seria "mínima". De fet, el municipi ja té un espai a l'edifici del centre cultural que serviria com a "refugi". Tot i que els infants es passen la major part del temps al bosc, els nens i nenes necessiten un espai on fer la benvinguda, el dinar, la migdiada i el comiat.

Ara mateix les inscripcions estan obertes i ja hi ha sis famílies interessades. Tant la mateixa escola com el consistori es troben en període de donar a conèixer el projecte perquè s'hi puguin anar apuntant més infants. Confien que la nova escola es podrà obrir el proper mes de setembre, però si no és així ho faran l'any vinent, ha explicat el batlle. Per una de les impulsores, Brigitte Escolar, "cal que els pares tinguin presents que som una opció més", "ni la millor ni la pitjor". "Depèn de cada família, cal que ens coneguin, perquè quan vam començar a Rubió va passar el mateix", ha explicat. A l'Anoia van començar l'escola amb deu nens i ara mateix "estem plens amb 25 alumnes i una llista d'espera fins el 2019". Per això, Escolar creu que es tracta d'una qüestió de "desconeixement". "Com que és una cosa nova, que comenci un altre i, si va bé, ja hi anirem", ha posat de manifest Escolar, i ha insistit en la importància de "ser-hi" i "poder-se donar a conèixer".



Espinelves, un espai "idoni"

Per Brigitte Escolar, Espinelves compleix els requisits que busquen per poder establir una nova Escola del Bosc: un espai envoltat de bosc en ple Montseny, amb riu, amb entorn, que sigui en un poble petit i que no tingui escola.

Escolar ha explicat que l'objectiu és "utilitzar la natura com un entorn d'aprenentatge i, a partir d'aquí, fer que els siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge". Segons la mestra, és molt important que els nens puguin "experimentar, tocar, olorar i preguntar" perquè " tot el que es pugui tocar, veure i sentir s'interioritza molt millor". A més, a l'Escola del Bosc no es treballa per objectius ni projectes, sinó que cada dia és una aventura i aprenen una cosa diferent. "Aprofitem allò que ens trobem i veiem a la natura", ha explicat Escolar, "i sobretot després ho verbalitzem tot".



Emmirallats en les 'Forests Schools' del nord d'Europa

Les impulsores del projecte, Brigitte Escolar i Aba Colell, van traslladar-se fa uns anys a Anglaterra per conèixer de prop el model educatiu de les Escoles Bosc ('Forest Schools) que fa anys que estan implantades al nord d'Europa. A Catalunya també hi havia un precedent, abans que nasqués l'escola de Rubió l'any 2015, que és la institució pedagògica anomenada Escola del Bosc que va liderar Rosa Sensat l'any 1914.