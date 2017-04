La fiscalia retira l´acusació a un soldat americà que va violar una companya a Lloret

Un soldat americà que va ser condemnat als Estats Units (EUA) a dos anys i mig de presó, per haver violat una companya a un hotel de Lloret de Mar, havia de ser jutjat aquest dijous pel mateix cas a l'Audiència de Girona. Tot i això, la fiscalia ha retirat l'acusació perquè ha considerat que el 'marine' Stephen Abolt ja va ser sentenciat «per uns fets substancialment idèntics» pel Tribunal Militar General dels EUA. Per tant, ha valorat que el soldat «concorre l'excepció» de tornar a ser jutjat per un altre tribunal per un procediment igual. En aquest sentit, l'advocat Carles Monguilod, que defensa el militar, ha remarcat que la sentència americana «preval» perquè va ser dictada abans que el procediment de l'Audiència.

Els fets que s'havien de jutjar aquest dijous van tenir lloc el maig de l'any 2015 a una habitació d'un hotel de Lloret. El soldat processat compartia l'habitació amb una altra companya americana de l'exèrcit, amb qui passava uns dies de vacances (els dos estaven destinats a una base d'Alemanya). Llavors, el condemnat va aprofitar que la víctima es trobava inconscient o profundament adormida –per abús d'alcohol– per violar-la. El 'marine' va reconèixer que mentre la soldada estava estirada al llit, va començar a penetrar-la. Malgrat que la dona va mig despertar-se i va demanar al militar que parés, ell no va aturar i ella tampoc va aconseguir frenar-lo perquè estava afectada pel consum de les begudes.

Per aquest cas, el Tribunal Militar General dels EUA va imposar una pena de dos anys i mig de presó per al soldat acusat. Així mateix, va decretar que l'home quedés expulsat del cos de l'exèrcit americà «amb deshonor». Ara bé, en paral·lel, també es va tramitar una denúncia des dels jutjats de Blanes, que va instruir les diligències penals. Per això, s'havia assenyalat per aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència el judici per al 'marine', a qui la fiscalia demanava sis anys de presó per un delicte d'abús sexual. L'acusació pública, però, ha recollit la petició de la defensa del militar. Monguilod ha explicat que s'ha seguit el principi de «non bis in idem»: que no es pot jutjar i condemnar dues vegades una persona per un mateix delicte. Ara, l'Audiència dictarà una sentència absolutòria.