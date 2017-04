La fiscalia retira l'acusació a un soldat americà que va violar una companya a Lloret

Un soldat americà que va ser condemnat als Estats Units (EUA) a dos anys i mig de presó, per haver violat una companya a un hotel de Lloret de Mar, havia de ser jutjat aquest dijous pel mateix cas a l'Audiència de Girona. Tot i això, la fiscalia ha retirat l'acusació perquè ha considerat que el 'marine' ja va ser sentenciat «per uns fets substancialment idèntics» pel Tribunal Militar General dels EUA. Per tant, ha valorat que el soldat «concorre l'excepció» de tornar a ser jutjat per un altre tribunal. En aquest sentit, l'advocat Carles Monguilod, que defensa el militar, ha remarcat que la sentència americana «preval» perquè va ser dictada abans que el procediment de l'Audiència.