El ple de Blanes ajorna la votació sobre el nou POUM

El ple de Blanes havia de votar aquest vespre si aprovava inicialment el nou POUM, que legalitzava les ampliacions dels càmpings fetes al marge de la llei fa més de 20 anys. La sessió ha estat tensa i ha enfrontat l'oposició en bloc amb el govern municipal (a excepció d'ERC, contrària a la legalització). Treballadors dels càmpings afectats han omplert la sala de plens i s'han manifestat a favor del nou POUM perquè els permet mantenir els seus llocs de treball.

Després d'un debat encès, però, el grup de C's ha demanat deixar el punt sobre la taula veient que el govern no tenia la majoria suficient per tirar-lo endavant. Per això, s'ha acordat obrir un nou "període prudencial" de debat entre les forces polítiques, treballadors i propietaris dels càmpings. Mentre no s'aprovi el nou POUM, es suspendran totes les llicències urbanístiques. Blanes ha hagut de tramitar de nou el POUM perquè dues sentències judicials han anul·lat el del 2010. Ja hi havia una sentència en la mateixa línia del TSJC de març de 2015, que tant l'ajuntament com la Generalitat havien recorregut.

Els propietaris dels càmpings afectats van portar el POUM davant la justícia, que els va donar la raó. L'Associació de Càmpings es queixava perquè, segons el planejament de 2010, havien de ser els propietaris dels establiments els que paguessin les obres per evitar possibles inundacions quan el risc afectava pràcticament tot el municipi.

Per això, i ja des del 2015, el govern municipal treballa en modificar el document en base a les modificacions que marquen les dues sentències, especialment pel que fa al tema dels càmpings i la inundabilitat. La regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya, ha explicat que volen regularitzar unes ampliacions fetes en el seu moment sense llicència i en zones no urbanitzables perquè consideren que el turisme és l'eix principal de l'economia del municipi. Desmuntar aquestes ampliacions suposaria, segons la regidora, perdre llocs de treball i renunciar a 50.000 pernoctacions anuals.

Celaya ha remarcat que la regularització dels càmpings s'ajusta a llei perquè, des del 2015, la Generalitat ho permet a a través del pla director urbanístic del sistema costaner. "Fins ara s'havien fet molts intents però la normativa no ho permetia, ara sí", ha subratllat.

L'oposició no vol legalitzar

Tot i les explicacions i argumentacions de la regidora, l'oposició en bloc (a excepció del regidor del PP) s'han mostrat contraris a legalitzar ara unes ampliacions que es van fer en el seu moment sense complir la normativa vigent i en terrenys agrícoles a tocar de la platja.

La voluntat del govern no només ha topat amb l'oposició de partits com ICV, CUP, Batega per Blanes o C's sinó que també ha trobat enemics a casa seva. El govern municipal està format per PSC, CiU i ERC i els republicans ja havien anunciat que votarien en contra del nou POUM, tal i com va aprovar l'assemblea local. "Blanes no és una barra lliure on es poden legalitzar coses que la llei no permet", ha sostingut el portaveu, Àngel Canosa, que apunta que les places que es perdrien si els càmpings desmunten les ampliacions il·legals són el 20% del total.

En el darrer torn d'intervenció –i veient que el ple no aprovaria el POUM¨- el portaveu de C's, Sergio Atalaya, ha proposat deixa el punt sobre la taula per guanyar temps. Ha demanat al govern obrir un espai de debat on els partits puguin acostar posicions i també hi participin treballadors i propietaris dels càmpings.

El govern municipal ha vist bé la proposta, tot i que ha demanat que sigui un temps de debat "prudencial". Malgrat que no calia votació perquè la decisió de l'alcalde és la que preval, Miquel Lupiáñez ho ha sotmès a votació (15 a favor i CUP i ICV no han votat).

Com que el POUM no s'ha votat, l'equip de govern ha entrat per la via d'urgència la proposta de suspendre totes les llicències urbanístiques mentre no s'aprovi inicialment el nou reglament. D'aquesta manera, s'evita que la norma que prevalgui sigui el POUM del 1981, que preveia creixements molt més agosarats.



Les multes es continuen tramitant

La polèmica dels càmpings té un altre àmbit d'afectació, que s'està tramitant. El ple va aprovar al març sancions per a aquests càmpings que havien fet ampliacions il·legals, i els instava a desmuntar-les. Actualment, les sancions ja avancen en el seu curs administratiu.

Per una banda, el consistori va sancionar amb 20.604 euros el càmping El Pinar. Inicialment, els promotors s'enfrontaven a una sanció de més de 100.000 euros però, com que havien desmuntat la part ampliada il·legalment, la sanció es va rebaixar.

En canvi, el càmping Bella Terra haurà de pagar una multa d'1,5 MEUR perquè l'ampliació es va fer sense llicència i a uns terrenys no urbanitzables. A més, està pendent de passar pel ple una tercera sanció al càmping Blanc d'Eivissa, que podria arribar als 1,2 MEUR.

En aquell moment, l'oposició ja va advertir que la intenció del govern era aprovar les multes però més endavant, a través del nou POUM, legalitzar les ampliacions.