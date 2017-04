CatSalut haurà d'indemnitzar una pacient de l'Hospital de Blanes que va perdre una cama

El Jutjat Contenciós Número 2 de Girona ha condemnat el Servei Català de la Salut a pagar una indemnització de 208.245,2 euros a una pacient que va perdre la cama després de ser operada d'una pròtesi de genoll a l'Hospital comarcal de la Selva.

Els fets es remunten al febrer de 2013, quan la dona es va operar d'una pròtesi de genoll a Blanes. Només sortir del quiròfan, ja va manifestar que no sentia la cama.

Quatre dies després de rebre l'alta, la dona va anar fins a dues vegades a les urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva perquè tenia dolor, teia el peu congelat i no sentia la cama. Llavors, no se li va practicar cap prova vascular.

El magistrat considera que hi va haver un retard en el diagnòstic i que no se li van practicar les proves pertinents quan, a més, tenia antecedents per una malaltia arterial. "El retràs en el diagnòstic ha contribuït de manera directa i total a haver-li d'amputar la cama", recull la sentència, que ha avançat la Cadena Ser.

Un mes més tard, la dona va tornar a l'Hospital de Blanes perquè el dolor persistia. En aquella ocasió, tampoc se li va practicar cap estudi del sistema arterial. Com que la dona continuava amb el turmell inflamat i amb dolor, va decidir anar al centre mèdic privat Teknon a Barcelona, on la van derivar al Trueta de Girona. És en aquest moment, a data 12 de març, quan se li practica per primer cop una exploració radiològica de les artèries de les cames.

Dos mesos més tard, se l'opera per posar-li un 'by-pass' arterial que no funciona i els metges es veuen obligats a amputar-li la cama. Havien passat tres mesos des que l'havien operat per primer cop a Blanes.

"Especialment greu"

El magistrat considera que és "especialment greu" que després de ser operada tornés en dues ocasions a les Urgències de l'Hospital de Blanes per queixar-se del dolor i que no se li fes cap prova per comprovar l'estat de les artèries. "El retràs en el diagnòstic ha contribuït de manera directa i total a haver-li d'amputar la cama", recull la resolució judicial.

Per tot plegat, el jutjat contenciós administratiu condemna el Servei Català de la Salut a pagar una indemnització de 208.245,2 euros a la dona. La sentència es pot recórrer.