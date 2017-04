Concentració per la legalització dels càmpings a Blanes

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez (PSC), va deixar sobre la taula l'aprovació inicial del POUM en no comptar amb la majoria absoluta perquè tirés endavant; de fet, no tenia ni els suport d'un dels socis de govern, Esquerra. Tant els republicans com els grups de l'oposició es van posicionar en contra de la proposta del POUM –Ciutadans va ser qui va proposar posposar la votació–, i en el centre del debat hi va haver la requalificació dels terrenys ocupats il·legalment pels càmpings Bella Terra i Blanc d'Eivissa –per a ERC, aquest és l'únic punt de desacord–, cosa que permetria arrencar el procés per a una possible legalització.

El canvi d'usos consistia que els terrenys de sòl agrícola passessin a una qualificació que permetés l'ús d'acampada. La regidora d'Urbanisme, Pepa Celaya (PSC), va defensar que s'obri la porta a regularitzar els càmpings perquè l'activitat econòmica del municipi es basa en el turisme, per mantenir «la capacitat de places» –«50.000 persones deixarien de venir si tanquem aquestes ampliacions»–, perquè «ens empara la llei» i perquè «val la pena lluitar per mantenir els llocs de treball».

La socialista va insistir amb l'argument de la feina que donen aquests càmpings, cosa que va ser molt celebrada pels assistents a la sala de plens, amb un gran nombre de treballadors dels dos establiments.

La resposta la va rebre del regidor de la CUP, Jaume Pujadas, qui va recordar que no legalitzar els espais ocupats no implica el tancament dels càmpings, que van ocupar sòl agrícola sense llicència i va retreure a Celaya «la utilització partidista, demagògica i partidista dels llocs de treball».

Víctor Catalán (ICV-EUiA) va criticar que PSC i CiU rebutgessin la seva proposta de traslladar les places que estan en terrenys il·legals a un altre indret. Quim Torrecillas (CiU) va recordar que el POUM del 2010, ara anul·lat, ja va intentar legalitzar aquestes ocupacions, cosa que aleshores la Generalitat no permetia i ara sí. Els grups van acordar reunir-se per seguir parlant d'aquest assumpte.